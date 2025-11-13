Los padres pueden tener mayor control: así funciona el control parental de ChatGPT

Según un estudio reciente de Harvard, el principal uso de los usuarios de ChatGPT no es el resumen de texto o la explicación de conceptos. En abril de este año, la revista de divulgación de esta prestigiosa universidad reveló que “terapia y el acompañamiento” es la principal actividad que realizan los usuarios en el asistente de IA creado por la compañía de Sam Altman. Tareas que en 2024 lideraban el ranking como generar ideas, buscar información o editar textos, cayeron de posiciones y aumentaron aquellas que están más relacionadas a la vida personal de los usuarios: pedir consejos para organizar la vida cotidiana ahora está en segundo lugar del listado y los consejos para encontrar propósitos específicos en tercer puesto.