Un padre denunció que ChatGPT agravó el trastorno alimentario de su hija de 14 años

La dinámica se volvió cada vez más intensa: la joven enviaba a la inteligencia artificial fotos de sus comidas, y el sistema le contestaba cuántas calorías contenían. “No lo hacía una vez al día; eran seis. Antes de comer cualquier cosa”, relata Diego al diario La Nación. Con el tiempo, la adolescente fue incorporando restricciones más estrictas. “Después nos enteraríamos de que la IA le había armado una dieta de reducción calórica personalizada a partir de información personal que ella le compartió: su edad, su peso y su actividad física. La incentivaba a cumplirla. No quería comer ni arroz”, añade.