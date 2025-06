Cuando los silencios abruman y la IA se vuelve horizonte

Se podrá argumentar que el problema no está solo en el bot sino en los objetivos y las condiciones psíquicas de quienes lo emplean. Y en parte, esto es cierto. Sin embargo, no es menos cierto, que estas herramientas han sido programadas por empresas cuyo objetivo no es precisamente filosófico ni psicosocial, sino económico. Y con tal fin ponen en juego todos los recursos para captar mayores cantidad de “clientes” en el mercado actual en el que los chatbots se han multiplicado y se perfeccionan día a día. Y en esta carrera - como hemos señalado recurrentemente- no sólo se trata de clientes sino de potenciales fuentes de datos para el mercado en pugna: los usuarios son un insumo imprescindible.