“Por supuesto que sabía”: los impactantes detalles de los correos de Epstein que vinculan a Donald Trump

Los correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein y publicados en las últimas horas desataron una nueva polémica en Estados Unidos. Las revelaciones involucran directamente al presidente Donald Trump y vuelven a poner en el centro de la escena el escándalo.
Los mensajes fueron divulgados por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y provocaron un fuerte impacto político, opacando lo que debía ser un día de triunfo para la Casa Blanca, que había logrado revertir el cierre del gobierno tras 43 días de parálisis administrativa.
En uno de los correos, fechado en 2019, Epstein le escribió al periodista Michael Wolff y aseguró que Trump conocía las actividades ilícitas en torno a sus fiestas sexuales.
“Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo”, escribió.
La referencia apunta a Ghislaine Maxwell, quien fue socia y pareja de Epstein y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, y según medios estadounidenses, su intención sería solicitarle a Trump que le conmute la pena.
Otro correo, fechado en 2011, también menciona al entonces empresario y futuro presidente. “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido”, escribió Epstein en ese mensaje.
En ese intercambio, Epstein afirmó que Trump había “pasado horas” en su casa junto a una víctima de tráfico sexual. Aunque los demócratas tacharon el nombre de la mujer al publicar el correo, los republicanos del Comité indicaron que se trataba de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein.
Giuffre, quien murió a comienzos de este año, había sostenido durante años que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado, aunque fue una de las voces más relevantes en exponer la red de abuso sexual que operaba bajo el poder e influencia de Epstein.