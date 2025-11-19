Trump insultó a una periodista por preguntar sobre el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

El episodio con Catherine Lucey no fue un caso aislado. El mismo día, durante una conferencia de prensa junto al príncipe saudita Mohammed ben Salman, Trump atacó a la cadena ABC tras una pregunta sobre el caso Epstein, al llegar a amenazar con revocar su licencia. Estos ataques verbales contra la prensa fueron una constante durante la presidencia de Trump, lo que generó preocupación por la libertad de prensa y el derecho a la información.