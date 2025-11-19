Trump insultó a una periodista por preguntar sobre el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

En un escenario de creciente presión para la divulgación de los archivos relacionados con el fallecido financista Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump protagonizó un nuevo episodio de tensión con la prensa al insultar a una periodista que le preguntó sobre su mención en los documentos del caso.
El incidente ocurrió a bordo del avión presidencial, donde Trump llamó "cerdita" a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, después de que ella cuestionara su reticencia inicial a la publicación de los archivos.
El exabrupto de Trump, que rápidamente se viralizó, se produjo horas antes de que la Cámara de Representantes votara un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos del caso Epstein. La iniciativa, que finalmente superó la oposición inicial de Trump y del liderazgo republicano, marca un punto de inflexión en la controversia que rodea al magnate acusado de tráfico sexual de menores.
La divulgación de los archivos
Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de abuso sexual, dejó tras de sí una red de conexiones con figuras influyentes a nivel mundial. La divulgación de los archivos generó una gran expectativa y temor, ya que podrían revelar detalles comprometedores sobre las relaciones de Epstein con políticos, empresarios y otras personalidades prominentes.
Tras semanas de resistencia, Trump finalmente cedió a la presión y anunció su apoyo a la publicación de los archivos. "Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", declaró el domingo, al reconocer la creciente disidencia dentro de su propio partido.
Sin embargo, el incidente con la periodista de Bloomberg puso de manifiesto la persistente tensión entre Trump y la prensa, especialmente cuando se trata de temas delicados que podrían afectar su imagen. Los demócratas, en minoría en el Congreso, intensificaron sus llamados a la publicación completa de los archivos, tras la aparición de correos electrónicos que mencionan a Trump.
En estos documentos, Epstein sugirió que Trump "sabía sobre las chicas" y pasó tiempo con una de las víctimas en su casa. Aunque Trump niega cualquier implicación en el caso y exige una investigación sobre la relación entre Epstein y figuras demócratas.
El episodio con Catherine Lucey no fue un caso aislado. El mismo día, durante una conferencia de prensa junto al príncipe saudita Mohammed ben Salman, Trump atacó a la cadena ABC tras una pregunta sobre el caso Epstein, al llegar a amenazar con revocar su licencia. Estos ataques verbales contra la prensa fueron una constante durante la presidencia de Trump, lo que generó preocupación por la libertad de prensa y el derecho a la información.