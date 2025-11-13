Secciones
Mundo

Polémica en EEUU: Trump evitó hablar sobre el caso Epstein y arremetió contra los demócratas

Durante la firma del acuerdo que puso fin al cierre de su administración, el republicano ignoró las preguntas sobre los correos filtrados.

Polémica en EEUU: Trump evitó hablar sobre el caso Epstein y arremetió contra los demócratas
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó responder preguntas de periodistas sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y la filtración de nuevos correos electrónicos que lo comprometen. En cambio, apuntó contra los demócratas, a quienes acusó de intentar “revivir el engaño” para desviar la atención del final del cierre de su administración.

El mandatario recibió a la prensa este miércoles en la Oficina Oval durante la firma de la votación del Congreso que puso fin al shutdown más largo de la historia estadounidense, que se extendió por 43 días. “Es un gran día”, celebró Trump, quien responsabilizó a los demócratas por haber bloqueado las votaciones que prolongaron la parálisis administrativa.

Demócratas revelan correos de Jeffrey Epstein que reavivan el vínculo entre Donald Trump y los casos de abuso: “Sabía de las chicas”

Demócratas revelan correos de Jeffrey Epstein que reavivan el vínculo entre Donald Trump y los casos de abuso: “Sabía de las chicas”

Pese al logro legislativo, el encuentro con los medios fue breve y, de manera inusual, Trump no aceptó preguntas. Varios periodistas intentaron consultarlo sobre los correos divulgados horas antes, pero el presidente los ignoró.

Más tarde, a través de su red social Truth Social, el mandatario republicano amplió sus críticas hacia la oposición: “Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas”.

“Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa”, sostuvo.

Donald Trump cuestionó a los demócratas por el cierre de su Gobierno

Trump también los acusó de provocar un daño económico millonario. “Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto”, sostuvo.

Polémica: cuatro detenidos por proyectar imágenes de Trump y Epstein sobre el castillo de Windsor

Polémica: cuatro detenidos por proyectar imágenes de Trump y Epstein sobre el castillo de Windsor

En esa línea, insistió en que los republicanos “deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas”.

“En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en particular, del más reciente: ¡el cierre del gobierno!”, sentenció Trump.

Temas Casa BlancaDonald TrumpEstados UnidosJeffrey Epstein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La inspiradora historia del matrimonio más longevo del mundo: tienen más de 100 años y 83 de casados

La inspiradora historia del matrimonio más longevo del mundo: tienen más de 100 años y 83 de casados

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
2

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
3

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
4

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural
6

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Más Noticias
Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Comentarios