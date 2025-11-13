Polémica en EEUU: Trump evitó hablar sobre el caso Epstein y arremetió contra los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó responder preguntas de periodistas sobre el escándalo de Jeffrey Epstein y la filtración de nuevos correos electrónicos que lo comprometen. En cambio, apuntó contra los demócratas, a quienes acusó de intentar “revivir el engaño” para desviar la atención del final del cierre de su administración.
El mandatario recibió a la prensa este miércoles en la Oficina Oval durante la firma de la votación del Congreso que puso fin al shutdown más largo de la historia estadounidense, que se extendió por 43 días. “Es un gran día”, celebró Trump, quien responsabilizó a los demócratas por haber bloqueado las votaciones que prolongaron la parálisis administrativa.
Pese al logro legislativo, el encuentro con los medios fue breve y, de manera inusual, Trump no aceptó preguntas. Varios periodistas intentaron consultarlo sobre los correos divulgados horas antes, pero el presidente los ignoró.
Más tarde, a través de su red social Truth Social, el mandatario republicano amplió sus críticas hacia la oposición: “Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas”.
“Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa”, sostuvo.
Donald Trump cuestionó a los demócratas por el cierre de su Gobierno
Trump también los acusó de provocar un daño económico millonario. “Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto”, sostuvo.
En esa línea, insistió en que los republicanos “deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas”.