Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

La propuesta de la moda para este año sitúa un punto medio entre las estéticas nostálgicas y una funcionalidad moderna.

Hace 1 Hs

Con la llegada de los días cálidos, las tendencias primavera-verano 2026 comienzan a inundar los escaparates, los feeds de Instagram y las pasarelas de moda globales. La propuesta de la moda para este año sitúa un punto medio entre las estéticas nostálgicas y una funcionalidad moderna. Así, la comodidad no se opone a la elegancia.

La sostenibilidad se mantiene como el foco principal. Materiales como el algodón orgánico, el lino y las fibras recicladas protagonizan las colecciones, favoreciendo prendas livianas que permiten la transpiración.

La sostenibilidad se mantiene como el foco principal; el algodón orgánico, el lino y las fibras recicladas dominan las colecciones, favoreciendo prendas livianas y transpirables. Los pantalones wide leg, las faldas amplias y los vestidos fluidos definen la silueta de una temporada que prioriza el movimiento y el bienestar. En las pasarelas de Buenos Aires, Madrid y París, resalta el lema: “menos estructura, más frescura”. Los conjuntos coordinados y los de estilo pijama en tonos pastel se muestran como opciones perfectas para los días de calor, ideales tanto para la playa como para la ciudad.

El color resulta la clave del verano. La paleta cromática de 2026 mezcla tonos cítricos (naranja mandarina, verde lima y amarillo brillante) con pasteles empolvados como el lila, el celeste y el durazno. Los expertos en tendencias mencionan un “optimismo visual” tras años de sobriedad, donde los looks monocromáticos intensos ganan terreno en plataformas como TikTok y Pinterest. Los tejidos artesanales continúan en auge; desde el crochet reinterpretado en tops y bucket hats, hasta las faldas caladas y los vestidos con transparencias sutiles, la textura adquiere protagonismo. 

¿Por qué se puso de moda esta nueva tendencia?

Las prendas hechas a mano y el “look bohemio chic”, con reminiscencias de los 70, se observan tanto en pasarelas como en ferias de diseño independiente. En este marco, el crochet y el macramé se establecen como los materiales estrella del verano 2026, ideales para combinar con accesorios naturales como bijouterie de madera o bolsos de yute.

Además, sombreros livianos como el “mesh hat” o casquete de crochet se imponen como el must de la temporada. Aportan un toque artesanal a cualquier outfit.

