Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

La sostenibilidad se mantiene como el foco principal; el algodón orgánico, el lino y las fibras recicladas dominan las colecciones, favoreciendo prendas livianas y transpirables. Los pantalones wide leg, las faldas amplias y los vestidos fluidos definen la silueta de una temporada que prioriza el movimiento y el bienestar. En las pasarelas de Buenos Aires, Madrid y París, resalta el lema: “menos estructura, más frescura”. Los conjuntos coordinados y los de estilo pijama en tonos pastel se muestran como opciones perfectas para los días de calor, ideales tanto para la playa como para la ciudad.