Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

En otro momento de su discurso, el mandatario puso énfasis en el valor de la unidad política e institucional como condición necesaria para el desarrollo local. “También debemos felicitar a los concejales electos, que a partir de ahora van a tener la responsabilidad de sacar ordenanzas a nivel municipal para que el señor intendente pueda llevar adelante su gestión. A todos aquellos que fueron candidatos y concejales por diferentes espacios políticos vayan mis saludos, mi gratitud y mis felicitaciones por fortalecer el sistema democrático”, expresó. Jaldo insistió en que el nuevo ciclo de gobierno debe dejar atrás las divisiones y enfocarse en la gestión. “Las elecciones ya pasaron y ahora es momento de trabajar por cada uno de los vecinos de Alberdi”, subrayó, y pidió que “las diferencias personales se dejen de lado para recuperar el tiempo perdido”.