Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

En una tarde gris y bajo una persistente llovizna, Juan Bautista Alberdi vivió un acto cargado de simbolismo político e institucional. Frente al edificio municipal, el gobernador Osvaldo Jaldo tomó juramento al intendente electo Bruno Romano, acompañado por funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos. El acto, que marcó el inicio de una nueva etapa para la ciudad del sur tucumano, se desarrolló ante una importante presencia de vecinos que se acercaron al centro para presenciar el evento.
La ceremonia comenzó a las 17, con la asunción de los 10 concejales electos. Una hora más tarde, el gobernador subió al escenario para tomar juramento al nuevo jefe municipal, que estará al frente del gobierno local hasta 2027. En su discurso, Jaldo destacó el cumplimiento del compromiso asumido por la Provincia tras la intervención del municipio: “Nos comprometimos que en los 120 días Alberdi iba a tener una elección y luego, a través de la voluntad popular, se iban a elegir las autoridades que iban a conducir los destinos de este gran municipio, que ya transita una nueva etapa democrática. Quiero agradecer al pueblo de Alberdi porque el 26 de octubre hemos vivido una verdadera fiesta democrática”.
En otro momento de su discurso, el mandatario puso énfasis en el valor de la unidad política e institucional como condición necesaria para el desarrollo local. “También debemos felicitar a los concejales electos, que a partir de ahora van a tener la responsabilidad de sacar ordenanzas a nivel municipal para que el señor intendente pueda llevar adelante su gestión. A todos aquellos que fueron candidatos y concejales por diferentes espacios políticos vayan mis saludos, mi gratitud y mis felicitaciones por fortalecer el sistema democrático”, expresó. Jaldo insistió en que el nuevo ciclo de gobierno debe dejar atrás las divisiones y enfocarse en la gestión. “Las elecciones ya pasaron y ahora es momento de trabajar por cada uno de los vecinos de Alberdi”, subrayó, y pidió que “las diferencias personales se dejen de lado para recuperar el tiempo perdido”.
Al finalizar, Jaldo ponderó la tarea del equipo de intervención encabezado por Guillermo Norry, a quien agradeció por haber sostenido la institucionalidad municipal durante los últimos meses. También destacó que el nuevo intendente continuará con las políticas vinculadas a obras públicas, salud y educación, e hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre Provincia y municipios. En este marco, uno de los gestos más valorados del acto fue la presencia de intendentes de distintos signos políticos, entre ellos Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción), lo que fue interpretado como una señal de convivencia institucional y apoyo a la gobernabilidad local.
“Recen por mí”
Tras prestar juramento, Romano ofreció su primer discurso como jefe municipal y definió su asunción como el comienzo de “un nuevo capítulo en la ciudad de Alberdi”. En sus palabras, marcó el tono de una gestión que buscará el consenso y el trabajo conjunto: “Aquí nadie sobra, todos importan. Seremos un gobierno de puertas abiertas; queremos sumar, no dividir”. En otras líneas, agradeció el respaldo del gobernador Jaldo y anticipó que el área de obras públicas tendrá un rol clave en estos dos años de mandato: “Tenemos un corto tiempo de gestión, pero vamos a trabajar mucho en la obra. Por esa razón traje como secretario de Obras Públicas al arquitecto Abud, quien trabajó en otros municipios. Confiamos mucho en él y lo trajimos para solucionar los problemas de nuestra ciudad”.
El flamante intendente también anunció que hoy mantendrá una reunión con el interventor saliente, Guillermo Norry, para abordar temas de transición y definir prioridades inmediatas. Con un tono emotivo, cerró su discurso con una petición a los vecinos: “Recen por mí, es una enorme responsabilidad por delante”.
“Dejamos una bandera”
En diálogo con LA GACETA, Guillermo Norry, quien condujo la intervención del municipio desde junio, hizo un balance de su gestión y valoró la tarea institucional desarrollada. “Le dejamos una bandera que tiene que continuar, que es la bandera que el gobernador ha desarrollado a lo largo de la provincia: garantizar la institucionalidad, los servicios, la estabilidad de la gente y la seguridad que en Alberdi en algún momento estuvo bastante complicada”, señaló.
El contador consideró que Romano cuenta con un respaldo político y social suficiente para llevar adelante una buena gestión. “Tenemos un intendente votado por el pueblo con respaldo institucional que seguramente va a llevar a cabo una gran tarea”, aseguró. Sobre su experiencia al frente del municipio, Norry destacó el aprendizaje obtenido en estos seis meses de intervención: “Aprendí a conocer un pueblo, sus valores y también sus necesidades. Nos llevamos el cariño de la gente, el conocimiento de lo que falta y de todo lo que hay por hacer. Hay una gran tarea que, si uno lo toma con vocación, es algo hermoso para realizar”.
Finalmente, agradeció al gobernador Jaldo y al ministro del Interior, Darío Monteros, por la confianza depositada: “Tucumán está primero para el gobernador y en ese marco nos demostró que Alberdi también está primero para él”.