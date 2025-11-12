Jaldo le tomó juramento a Romano como intendente de Alberdi

“El Gobierno de la Provincia cumplió la palabra empeñada cuando se comprometió a que en 120 días Alberdi tendría una elección, y que a través de la voluntad popular se elegirían las autoridades que conducirían los destinos de este municipio. Hoy pusimos en funciones al nuevo intendente elegido por el voto popular, Bruno Romano, a quien vinimos a felicitar, y también a agradecer al pueblo de Alberdi por la verdadera fiesta democrática que vivimos el 26 de octubre”, expresó el gobernador.