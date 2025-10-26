Secciones
Política

Bruno Romano es el nuevo intendente de Alberdi

El candidato del Frente Tucumán Primero se impuso por más de 10 puntos y prometió “construir una ciudad para que todos los alberdianos estén orgullosos”.

Bruno Romano festeja su gran elección. Bruno Romano festeja su gran elección. FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA
26 Octubre 2025

El Frente Tucumán Primero, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, celebró un nuevo triunfo en el sur de la provincia: Bruno Romano fue electo intendente de Juan Bautista Alberdi, al imponerse por una diferencia de entre 1.500 y 1.600 votos sobre su principal competidor.

Romano se mostró emocionado y agradecido tras conocer los resultados:

“Estoy muy contento, muy emocionado. Quiero agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro Darío Montero y a todo mi equipo, que me acompañó desde el primer día”, expresó a LA GACETA el flamante intendente electo.

“Vamos a construir una ciudad de la que todos estén orgullosos”

Durante los festejos, Romano aseguró que su gestión buscará modernizar y mejorar la calidad de vida en Alberdi:

“Vamos a construir una ciudad para que todos los alberdianos estén orgullosos. Este es el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros”, afirmó ante los vecinos que se congregaron para celebrar.

FESTEJOS EN ALBERDI. FESTEJOS EN ALBERDI. Osvaldo Ripoll/LAGACETA

Consultado sobre la composición del Concejo Deliberante, Romano explicó que aún no tiene confirmados los nombres de los concejales electos, aunque anticipó que espera contar con un cuerpo deliberativo “que acompañe el proceso de transformación” en el municipio.

El intendente electo adelantó que en los próximos días comenzará a delinear su gabinete y a trabajar en los primeros proyectos de infraestructura y servicios públicos.

Temas Elecciones 2025 TucumánAlberdiJuan Bautista AlberdiOsvaldo JaldoOSVALDO RIPOLLBruno Romano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”

Jaldo pidió votar “por los hechos, no por las promesas”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán y llamó a “cuidar la provincia”

Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo: “Nos estamos uniendo para defender y cuidar nuestra querida provincia”

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo descartó cambios en su gabinete y destacó la gestión económica provincial

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Jaldo recibió el apoyo del espacio de Julio Silman en Alderetes

Lo más popular
Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?
1

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral
2

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno
3

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene
4

Pasan los gobiernos y la degradación en El Bajo no se detiene

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos
5

Un nuevo sistema previsional, para conseguir el retiro que merecemos

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025
6

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Más Noticias
Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

Seguí en vivo todos los detalles de las elecciones 2025

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el acarreo marcaron la primera mitad de la jornada electoral

El faltazo de autoridades de mesa, la BUP y el "acarreo" marcaron la primera mitad de la jornada electoral

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Osvaldo Jaldo anunció que este lunes retomará plenamente sus funciones en el Gobierno

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Javier Milei votó en Almagro junto a su hermana y se retiró sin hacer declaraciones

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Osvaldo Jaldo votó en Trancas y resaltó la importancia de la jornada democrática

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Elecciones 2025: cómo consultar el padrón y dónde votar en Tucumán

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Así debuta el nuevo sistema de votación sin cuarto oscuro y con Boleta Única de Papel

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Elecciones 2025: ¿A quiénes vamos a encontrar en la boleta?

Comentarios