Bruno Romano es el nuevo intendente de Alberdi

El Frente Tucumán Primero, liderado por el gobernador Osvaldo Jaldo, celebró un nuevo triunfo en el sur de la provincia: Bruno Romano fue electo intendente de Juan Bautista Alberdi, al imponerse por una diferencia de entre 1.500 y 1.600 votos sobre su principal competidor.
Romano se mostró emocionado y agradecido tras conocer los resultados:
“Estoy muy contento, muy emocionado. Quiero agradecer al gobernador Osvaldo Jaldo, al ministro Darío Montero y a todo mi equipo, que me acompañó desde el primer día”, expresó a LA GACETA el flamante intendente electo.
“Vamos a construir una ciudad de la que todos estén orgullosos”
Durante los festejos, Romano aseguró que su gestión buscará modernizar y mejorar la calidad de vida en Alberdi:
“Vamos a construir una ciudad para que todos los alberdianos estén orgullosos. Este es el comienzo de una nueva etapa para todos nosotros”, afirmó ante los vecinos que se congregaron para celebrar.
Consultado sobre la composición del Concejo Deliberante, Romano explicó que aún no tiene confirmados los nombres de los concejales electos, aunque anticipó que espera contar con un cuerpo deliberativo “que acompañe el proceso de transformación” en el municipio.
El intendente electo adelantó que en los próximos días comenzará a delinear su gabinete y a trabajar en los primeros proyectos de infraestructura y servicios públicos.