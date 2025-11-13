Secciones
Política

“La Policía de Tucumán funciona mal y necesita una reforma estructural”, criticó Federico Pelli

Tras el escándalo por el uso de presos para construir una vivienda, el diputado electo por LLA cuestionó el sistema de ascensos y control interno de la fuerza. Advirtió que “las purgas no sirven si no se cambia la estructura de fondo”.

Hace 1 Hs

El diputado electo por La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, se refirió al escándalo que involucra a altos mandos de la Policía provincial, investigados por utilizar presos para construir una vivienda particular en la zona de El Cadillal. En diálogo con LA GACETA, el especialista en temas de seguridad sostuvo que el problema excede el caso puntual y pone en evidencia un sistema “viciado y descompuesto”.

“Lo vengo diciendo hace años: el sistema de seguridad tucumano necesita reformas estructurales que no se agotan con discursos ni con maquillaje, como más móviles o nuevos ingresos de personal. Si seguimos incorporando policías en un sistema corrupto, no tiene ningún sentido”, planteó.

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Para el legislador electo, los mecanismos de control interno no funcionan con eficacia. “El área de Asuntos Internos reacciona solo cuando los casos trascienden mediáticamente o por denuncias anónimas. No hay prevención. Y eso demuestra que el sistema de control está mal diseñado”, afirmó.

LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARÁOZ.

Pelli también cuestionó los criterios de ascenso dentro de la fuerza. “Los comisarios implicados pasaron numerosas evaluaciones de desempeño y aun así llegaron a conducir unidades regionales. ¿Qué está pasando con el sistema de ascensos? Evidentemente, el mérito no pesa tanto como las relaciones políticas”.

En ese sentido, advirtió que las medidas de depuración no bastan si no se acompañan de cambios profundos. “Está bien que haya sanciones, pero si nos quedamos en los parches, vamos a seguir viendo casos como este. Se necesitan reformas reales en el reclutamiento, en las evaluaciones y en el funcionamiento de Asuntos Internos, que debe tener independencia y recursos materiales y humanos adecuados”, remarcó.

Consultado sobre los bajos salarios de los agentes, Pelli reconoció que la situación económica influye, pero rechazó que sea una justificación para los hechos de corrupción. “Yo fui militar y cobré poco durante 10 años, pero nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo deshonesto. Dicho eso, sí es necesario jerarquizar salarialmente y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas. Hoy muchas comisarías del interior están en condiciones indignas”, expresó.

Finalmente, el diputado libertario concluyó que la crisis de la Policía de Tucumán “es el reflejo de un Estado que no planifica ni controla”, y que sin una reforma integral “la seguridad de los tucumanos seguirá en riesgo”.

Temas Federico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Jaldo ordenó bajas y exigió informes tras el escándalo por los presos que trabajaban en El Cadillal

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
2

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
3

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
4

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural
6

Patrimonio cultural y sabor: los secretos de la Fiesta de la Milanesa que arranca hoy en la Rural

Más Noticias
Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Una diputada libertaria festejó una tormenta de granizo en Río Negro y generó el repudio de los productores

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido se presentó en Comodoro Py para cumplir su condena por la Tragedia de Once

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

Jaldo puso en funciones a Bruno Romano en Alberdi

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Comentarios