“La Policía de Tucumán funciona mal y necesita una reforma estructural”, criticó Federico Pelli

El diputado electo por La Libertad Avanza Tucumán, Federico Pelli, se refirió al escándalo que involucra a altos mandos de la Policía provincial, investigados por utilizar presos para construir una vivienda particular en la zona de El Cadillal. En diálogo con LA GACETA, el especialista en temas de seguridad sostuvo que el problema excede el caso puntual y pone en evidencia un sistema “viciado y descompuesto”.
“Lo vengo diciendo hace años: el sistema de seguridad tucumano necesita reformas estructurales que no se agotan con discursos ni con maquillaje, como más móviles o nuevos ingresos de personal. Si seguimos incorporando policías en un sistema corrupto, no tiene ningún sentido”, planteó.
Para el legislador electo, los mecanismos de control interno no funcionan con eficacia. “El área de Asuntos Internos reacciona solo cuando los casos trascienden mediáticamente o por denuncias anónimas. No hay prevención. Y eso demuestra que el sistema de control está mal diseñado”, afirmó.
Pelli también cuestionó los criterios de ascenso dentro de la fuerza. “Los comisarios implicados pasaron numerosas evaluaciones de desempeño y aun así llegaron a conducir unidades regionales. ¿Qué está pasando con el sistema de ascensos? Evidentemente, el mérito no pesa tanto como las relaciones políticas”.
En ese sentido, advirtió que las medidas de depuración no bastan si no se acompañan de cambios profundos. “Está bien que haya sanciones, pero si nos quedamos en los parches, vamos a seguir viendo casos como este. Se necesitan reformas reales en el reclutamiento, en las evaluaciones y en el funcionamiento de Asuntos Internos, que debe tener independencia y recursos materiales y humanos adecuados”, remarcó.
Consultado sobre los bajos salarios de los agentes, Pelli reconoció que la situación económica influye, pero rechazó que sea una justificación para los hechos de corrupción. “Yo fui militar y cobré poco durante 10 años, pero nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo deshonesto. Dicho eso, sí es necesario jerarquizar salarialmente y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas. Hoy muchas comisarías del interior están en condiciones indignas”, expresó.
Finalmente, el diputado libertario concluyó que la crisis de la Policía de Tucumán “es el reflejo de un Estado que no planifica ni controla”, y que sin una reforma integral “la seguridad de los tucumanos seguirá en riesgo”.