“La Policía de Tucumán funciona mal y necesita una reforma estructural”, criticó Federico Pelli

Consultado sobre los bajos salarios de los agentes, Pelli reconoció que la situación económica influye, pero rechazó que sea una justificación para los hechos de corrupción. “Yo fui militar y cobré poco durante 10 años, pero nunca se me cruzó por la cabeza hacer algo deshonesto. Dicho eso, sí es necesario jerarquizar salarialmente y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas. Hoy muchas comisarías del interior están en condiciones indignas”, expresó.