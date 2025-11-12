Quién es Vera Wang, la diseñadora de moda de 76 años que parece de 30

La reciente aparición que reavivó la fascinación por su eterna juventud tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en la edición 2025 de los CFDA Fashion Awards en Nueva York, la noche más esperada para la industria de la moda en Estados Unidos. Entre looks espectaculares y la presencia de grandes nombres del diseño, se observó el tranquilo andar de Vera Wang. Su físico, que desafía abiertamente la edad cronológica, se convirtió de inmediato en el tema central de la velada.