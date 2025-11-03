Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

La transformación estética que se observa en este año no se limita únicamente a los elementos y accesorios de moda. Por el contrario, esta visión de abundancia y ornamento se extiende con fuerza hasta el diseño de interiores. En todos los ámbitos del estilo, se da una entusiasta bienvenida al concepto de “más es más”. Este movimiento celebra la riqueza visual, la saturación de detalles y la osadía de fusionar distintos estilos, marcando un periodo donde la expresión personal y la decoración llamativa se imponen como la norma.