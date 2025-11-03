Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

Las tendencias que definen este 2025 irrumpen con una energía notable, tanto en las prestigiosas pasarelas internacionales como en el vibrante street style de las principales capitales de la moda alrededor del mundo. Este nuevo ciclo marca un claro quiebre con la sobriedad, enfocando su apuesta en el maximalismo, que se traduce en combinaciones de colores audaces, mezclas de texturas inesperadas y la inclusión de patrones llamativos en el vestir diario.
La transformación estética que se observa en este año no se limita únicamente a los elementos y accesorios de moda. Por el contrario, esta visión de abundancia y ornamento se extiende con fuerza hasta el diseño de interiores. En todos los ámbitos del estilo, se da una entusiasta bienvenida al concepto de “más es más”. Este movimiento celebra la riqueza visual, la saturación de detalles y la osadía de fusionar distintos estilos, marcando un periodo donde la expresión personal y la decoración llamativa se imponen como la norma.
Cinco tendencias de moda que no van más para el 2026
1.Las cosas micro
Se observa una despedida definitiva a las prendas de cortes mínimos, como los microshorts, las microfaldas y los microtops que dominaron temporadas pasadas. La moda ahora se dirige hacia elementos y accesorios que crean una ilusión de alargamiento visual. Esto incluye la incorporación estratégica de detalles como sofisticados encajes, plumas delicadas y extensiones tejidas que agregan fluidez y extensión a las piezas básicas.
2.Minimalismo
Aunque el minimalismo mantiene su posición como una filosofía y estilo de vida atemporal, el mundo de la moda experimenta una notable inclinación hacia el maximalismo. Esta tendencia se manifiesta a través de detalles opulentos en accesorios y vestimenta. Las recientes pasarelas de Chanel en la prestigiosa Semana de la Moda de París sirvieron como una demostración clara y lujosa de cómo el diseño ahora prioriza la riqueza visual y la abundancia de elementos.
3.Decoración solo beige
En el ámbito de la decoración de interiores, las paletas monocromáticas, especialmente aquellas centradas exclusivamente en tonos neutros como el beige, comienzan a ceder su protagonismo. El ambiente se transforma con la bienvenida a una amplia gama de colores vibrantes, texturas ricas y estampados. Se imponen especialmente los motivos de estilo étnico y los diseños clásicos, que inyectan personalidad y dinamismo a los espacios.
4.Full oversize
El estilo oversize marcó una pauta fuerte en el 2024, consolidándose no solo por su estética moderna sino también por la innegable comodidad que brindaba. Sin embargo, en el presente ciclo, las proporciones extremas se atenuan. Las colecciones introducen prendas de corte más romántico y de estética coquette para establecer un balance sutil, asegurando que las piezas amplias se complementen de manera armoniosa con siluetas más definidas y delicadas.
5.Genderless
Las prendas diseñadas sin distinción de género conservan su lugar especial en el armario de quienes adoptaron esta visión de la moda. Pese a ello, las pasarelas del 2025 exhibieron un marcado regreso a la diferenciación. Existe una clara imposición de detalles de fuerte inspiración femenina, incluyendo elaborados bordados, motivos de flores, moños y otros ornamentos que celebran y reafirman la expresión de género.