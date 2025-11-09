Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

- Ahora estoy con la facultad. Se vienen las vacaciones de Año Nuevo y, como todos los años, nos vamos en familia a Punta del Este. Es una linda época, porque nos juntamos los seis. El más grande de mis hermanos, vive en Madrid, y mi mamá también está trabajando allá, así que la vemos poco. La semana que viene tenemos la gala benéfica para el Hospital Austral, así que ahí también nos encontramos todos. Es un lindo momento, porque ya estamos todos grandes y se complica coincidir, pero cuando estamos los seis juntos es muy lindo.