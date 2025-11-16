Por qué los expertos recomiendan tapar la cámara del celular con una cinta

Cubrir la cámara del celular con una simple cinta adhesiva puede parecer una medida exagerada, pero especialistas en ciberseguridad aseguran que es una de las formas más efectivas de evitar el espionaje visual. Esta práctica, que comenzó a popularizarse hace más de una década, tiene fundamentos técnicos sólidos: los malwares y spywares pueden activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo note.
El consejo de tapar la lente se hizo viral en 2013, cuando Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), advirtió sobre las herramientas de vigilancia capaces de acceder a los dispositivos personales. Desde entonces, figuras públicas como Mark Zuckerberg o el exdirector del FBI, James Comey, reconocieron haber adoptado esta precaución.
En 2016, empresas especializadas como AVG y Kaspersky validaron la medida al confirmar la existencia de virus capaces de interceptar la cámara de teléfonos, tablets y computadoras. Aunque no representa una solución definitiva, cubrir la lente reduce considerablemente las posibilidades de exposición en caso de infección.
Cómo actúan los programas espía
Los programas espía pueden instalarse de distintas maneras: al descargar aplicaciones no oficiales, abrir enlaces sospechosos o permitir el acceso físico de terceros al dispositivo. Una vez dentro, estos softwares pueden registrar fotos, videos o incluso transmitir en vivo sin el consentimiento del usuario.
Por eso, los expertos aconsejan revisar con frecuencia los permisos de las aplicaciones, evitar el uso de redes Wi-Fi públicas y mantener el sistema operativo siempre actualizado. Además, si el celular presenta señales de infección -como un consumo inusual de batería o datos, aparición de apps desconocidas o una marcada lentitud- es probable que esté comprometido. En esos casos, lo más recomendable es usar un antivirus o restablecer el equipo a los valores de fábrica.
Una medida de prevención clave
En definitiva, tapar la cámara del celular no es una actitud paranoica, sino una acción preventiva dentro de una estrategia de seguridad integral. Frente a las nuevas amenazas digitales, cada pequeña precaución contribuye a proteger la privacidad y los datos personales de los usuarios.