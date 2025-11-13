Secciones
SociedadActualidad

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

En otras oportunidades se remataron celulares de Apple y esta semana se subastarán artefactos electrónicos como parlantes y PlayStations a un bajo precio.

ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?
Hace 2 Hs

ARCA prepara una nueva subasta con elementos del rezago aduanero, dirigida a contribuyentes de todo el país. En esta ocasión, los celulares serán expuestos en caja y sellados, con valores iniciales que parten de los 105 mil pesos. ARCA definió los detalles de esta nueva subasta que se celebrará en los próximos días de noviembre.

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde $50.000

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde $50.000

Tras realizar una exitosa convocatoria para el remate de lotes de celulares iPhone, ahora otras marcas forman parte de esta nueva actividad que dispone el organismo nacional. Los interesados en participar pueden conocer los pasos necesarios para pujar por los artículos. En otras oportunidades se remataron celulares de Apple y por ejemplo, esta misma semana se subastarán artefactos electrónicos como parlantes y PlayStations a un bajo precio.

Todo sobre la subasta que hará ARCA

ARCA confirmó la realización de una nueva subasta de elementos aduaneros programada para el 27 de noviembre, de forma virtual, a partir de las 11 de la mañana. Esta venta incluye teléfonos celulares de diversas marcas, los cuales se entregan en caja y sellados, con precios base que comienzan en los 105 mil pesos. Los contribuyentes de todo el país podrán participar del remate.

Esta nueva actividad del organismo nacional presenta dispositivos de marcas que atraen la mayor atención, como Motorola, con modelos recientes como el Moto G23, Samsung, con el modelo A 15 (aunque llegan sin caja), y Xiaomi, con modelos como el Redmi Note 11, 12 y 13C. Las marcas mencionadas generan gran expectativa, lo que asegura una alta participación en la puja por estos lotes.

Cómo participar de la subasta de celulares de ARCA

El proceso principal para participar en el remate que organiza ARCA requiere cumplir con una serie de requisitos o pasos a seguir para poder ingresar a la actividad.

-Ingresa al portal de subastas e inicia sesión con tu usuario y clave.

-Una vez dentro, podrás visualizar el reloj regresivo que indicará cuándo comienza la subasta. Allí, elige la subasta de tu interés y suscríbete. En caso de que desees, también podrás descargar las condiciones.

-En el siguiente paso, deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta”, luego presiona “siguiente”. Después, adjunta el comprobante de depósito.

-Descarga las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

¿Qué es Amazon Bazaar?: la nueva app de compras baratas que viene a competir contra Shein y Temu

Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

Apple podría compensar con U$S 2000 millones a sus clientes por abuso de mercado

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
3

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
5

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
6

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios