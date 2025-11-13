ARCA subasta celulares a precios muy bajos: ¿cómo y cuándo participar?

ARCA prepara una nueva subasta con elementos del rezago aduanero, dirigida a contribuyentes de todo el país. En esta ocasión, los celulares serán expuestos en caja y sellados, con valores iniciales que parten de los 105 mil pesos. ARCA definió los detalles de esta nueva subasta que se celebrará en los próximos días de noviembre.
Tras realizar una exitosa convocatoria para el remate de lotes de celulares iPhone, ahora otras marcas forman parte de esta nueva actividad que dispone el organismo nacional. Los interesados en participar pueden conocer los pasos necesarios para pujar por los artículos. En otras oportunidades se remataron celulares de Apple y por ejemplo, esta misma semana se subastarán artefactos electrónicos como parlantes y PlayStations a un bajo precio.
Todo sobre la subasta que hará ARCA
ARCA confirmó la realización de una nueva subasta de elementos aduaneros programada para el 27 de noviembre, de forma virtual, a partir de las 11 de la mañana. Esta venta incluye teléfonos celulares de diversas marcas, los cuales se entregan en caja y sellados, con precios base que comienzan en los 105 mil pesos. Los contribuyentes de todo el país podrán participar del remate.
Esta nueva actividad del organismo nacional presenta dispositivos de marcas que atraen la mayor atención, como Motorola, con modelos recientes como el Moto G23, Samsung, con el modelo A 15 (aunque llegan sin caja), y Xiaomi, con modelos como el Redmi Note 11, 12 y 13C. Las marcas mencionadas generan gran expectativa, lo que asegura una alta participación en la puja por estos lotes.
Cómo participar de la subasta de celulares de ARCA
El proceso principal para participar en el remate que organiza ARCA requiere cumplir con una serie de requisitos o pasos a seguir para poder ingresar a la actividad.
-Ingresa al portal de subastas e inicia sesión con tu usuario y clave.
-Una vez dentro, podrás visualizar el reloj regresivo que indicará cuándo comienza la subasta. Allí, elige la subasta de tu interés y suscríbete. En caso de que desees, también podrás descargar las condiciones.
-En el siguiente paso, deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta”, luego presiona “siguiente”. Después, adjunta el comprobante de depósito.
-Descarga las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.