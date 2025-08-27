Secciones
Cómo usar la cámara del celular como un profesional: cuatro recomendaciones

Carmen Cabezas, fotógrafa profesional, compartió cuatro consejos para sacar fotos de alta calidad con el celular. Desde el uso del modo ráfaga hasta la exposición, estas recomendaciones ayudan a mejorar cualquier imagen sin necesidad de una cámara profesional.

Hace 2 Hs

Con los avances tecnológicos, los teléfonos celulares ya permiten capturar imágenes de gran calidad. Sin embargo, no siempre basta con apuntar y disparar: la técnica y el manejo del dispositivo son fundamentales.

Carmen Cabezas, fotógrafa y creadora de contenido, compartió en su cuenta de Instagram (@carmencabezasphoto) cuatro consejos prácticos para aprovechar al máximo las cámaras de los celulares, sin necesidad de recurrir a equipos profesionales.

1. Activar el modo ráfaga

Según Cabezas, el modo ráfaga ayuda a capturar imágenes más naturales y con movimiento, evitando que las fotos queden demasiado oscuras por la autocorrección del teléfono.

Para activarlo, en iPhone basta con presionar el botón de captura y deslizarlo hacia la izquierda; en Android, solo hay que mantenerlo pulsado.

“Con esto te evitas pasarle el teléfono a alguien para que te saque una foto y que tome solo una”, explicó la especialista.

2. Usar el zoom para compactar planos

El zoom permite acercar los objetos al sujeto fotografiado y crear un efecto de compresión de planos, donde los elementos lucen más próximos entre sí.

“Es superútil cuando te vas de viaje. Solo evitá usarlo en los intermedios del zoom, porque reduce la calidad”, advirtió Cabezas.

3. Cuidar el agarre del teléfono

El ángulo desde el que se sostiene el celular influye en el resultado final. Inclinar ligeramente el teléfono hacia atrás puede mejorar la perspectiva, especialmente en fotos de outfits.

“Es ideal para fotos de ropa o looks”, explicó la fotógrafa.

4. Ajustar la exposición

La mayoría de los celulares ajusta automáticamente la luz, pero esto puede generar imágenes sobreexpuestas.

“No confíes en la exposición automática, siempre bájala un poquito. Al oscurecer las fotos, se ven de mucha mejor calidad”, aconsejó Cabezas.

Unos consejos aplicables a todos

Aunque estas recomendaciones fueron pensadas para usuarios de iPhone, Cabezas aseguró que también son útiles para quienes utilizan Android. Aplicar estos cuatro pasos básicos puede mejorar notablemente la calidad de las imágenes, sin necesidad de equipos profesionales ni conocimientos avanzados de fotografía.

