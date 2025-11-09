¿Por qué salen chispas cuando ponés a cargar el celular?

Las chispas que se observan al conectar un dispositivo son el resultado visible de un pequeño arco eléctrico. Este fenómeno se produce cuando existe una diferencia de potencial (voltaje) entre los conductores eléctricos (las clavijas y los contactos internos del tomacorriente) en el instante previo al contacto físico. El aire, que normalmente actúa como aislante, se ioniza brevemente por esta alta tensión, permitiendo que la corriente eléctrica "salte" a través de ese espacio microscópico. Este flujo de corriente a través del aire crea la luz y el sonido característicos de la chispa. Este arco es particularmente habitual en entornos de alta demanda eléctrica y uso constante de aparatos electrónicos, como los hogares modernos.