Conflicto del transporte: pese al acuerdo, persiste la tensión entre la Capital y Aetat

A contramano de las tensiones con la Capital, en Aetat remarcan que la relación con la Provincia se mantiene en buenos términos. De hecho, los referentes del sector destacan los $4.900 millones en subsidios que gira cada mes el Poder Ejecutivo (PE) para sostener el servicio urbano, interurbano y municipal. A ello se suma el decreto 3.156/8 (MOIyTP), firmado el 22 de octubre y publicado este lunes, que hace lugar a la solicitud de Aetat para “flexibilizar la forma de pago prevista en los contratos de leasing” rubricados para la compra de un centenar de colectivos. El alivio otorgado por la Casa de Gobierno será clave para este tramo del año, afirman los empresarios, dado que sumaron un “período de gracia de seis meses” en el pago del capital adeudado, más allá de que se mantienen las obligaciones sobre los intereses.