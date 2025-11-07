Diego Santilli renunció a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior

Si el Congreso acepta su renuncia, el lugar de Santilli en la Cámara debería ser ocupado por Nelson Marino, exdirigente amarillo y referente larretista, quien figuraba como suplente en la lista del PRO impulsada por Mauricio Macri en 2021. Sin embargo, no se descarta que la jura se postergue hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre, lo que dilataría la asunción formal del nuevo ministro.