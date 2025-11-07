Secciones
Política

Diego Santilli renunció a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior

El dirigente del PRO presentó su dimisión mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.

Diego Santilli. Diego Santilli.
Hace 1 Hs

Diego Santilli presentó este viernes su renuncia como diputado nacional del PRO ante la Cámara baja, con el fin de poder jurar en los próximos días como ministro del Interior.

El dirigente del PRO, uno de los ganadores del oficialismo en las últimas elecciones legislativas nacionales por la provincia de Buenos Aires, presentó su dimisión mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. En el texto, justificó la decisión para poder jurar como nuevo funcionario de la gestión libertaria.

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

“Por medio de la presente, el abajo firmante, Diego Santilli, en mi carácter de Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, comunico mi renuncia a partir del día de la fecha al cargo de Diputado de la Nación. Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo”, expresó en la misiva.

El Gobierno demora la jura de Santilli para retener su voto en Diputados ante el inminente debate del Presupuesto

El Gobierno demora la jura de Santilli para retener su voto en Diputados ante el inminente debate del Presupuesto

Si el Congreso acepta su renuncia, el lugar de Santilli en la Cámara debería ser ocupado por Nelson Marino, exdirigente amarillo y referente larretista, quien figuraba como suplente en la lista del PRO impulsada por Mauricio Macri en 2021. Sin embargo, no se descarta que la jura se postergue hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre, lo que dilataría la asunción formal del nuevo ministro.

A partir de esa fecha, además, Rubén Torres, un hombre cercano al diputado electo Sebastián Pareja, será quien finalmente se sume al bloque de La Libertad Avanza en representación bonaerense. 

Temas TucumánDiego SantilliProvincia de Buenos AiresJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Santiago Caputo seguirá como asesor presidencial y respaldó la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

Santiago Caputo seguirá como asesor presidencial y respaldó la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

Diego Santilli, tras ser designado ministro del Interior: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”

Diego Santilli, tras ser designado ministro del Interior: “Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas”

Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras sumarse al Gabinete de Javier Milei

Quién reemplazará a Diego Santilli en Diputados tras sumarse al Gabinete de Javier Milei

Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli y consideró su llegada al Gabinete “una incorporación muy positiva”

Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli y consideró su llegada al Gabinete “una incorporación muy positiva”

Lo más popular
En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
1

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

Tucumán y los payasos de un circo vacío
2

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana
3

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber
4

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia
5

Gustavo Morales volvió a ser cuestionado por desobedecer a la Justicia

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales
6

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Más Noticias
Conflicto en el transporte: esta tarde se definirá si sigue el paro de colectivos en la capital

Conflicto en el transporte: esta tarde se definirá si sigue el paro de colectivos en la capital

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

Persecución y tiroteo en Tucumán: secuestran más de 300 kilos de marihuana

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En una ceremonia íntima en Puerto Madero, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigieron eliminar las aplicaciones digitales

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Piden que se fijen las multas en la capital a través de un registro de infractores de tránsito

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Bronca y resignación en Tucumán, en un nuevo día de paro de colectivos: “Todas las líneas son un desastre”

Tucumán y los payasos de un circo vacío

Tucumán y los payasos de un circo vacío

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

El paro de ómnibus continuará hoy y podría extenderse hasta el lunes: todo lo que hay que saber

Comentarios