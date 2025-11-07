Diego Santilli renunció a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli presentó este viernes su renuncia como diputado nacional del PRO ante la Cámara baja, con el fin de poder jurar en los próximos días como ministro del Interior.
El dirigente del PRO, uno de los ganadores del oficialismo en las últimas elecciones legislativas nacionales por la provincia de Buenos Aires, presentó su dimisión mediante una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. En el texto, justificó la decisión para poder jurar como nuevo funcionario de la gestión libertaria.
“Por medio de la presente, el abajo firmante, Diego Santilli, en mi carácter de Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, comunico mi renuncia a partir del día de la fecha al cargo de Diputado de la Nación. Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo”, expresó en la misiva.
Si el Congreso acepta su renuncia, el lugar de Santilli en la Cámara debería ser ocupado por Nelson Marino, exdirigente amarillo y referente larretista, quien figuraba como suplente en la lista del PRO impulsada por Mauricio Macri en 2021. Sin embargo, no se descarta que la jura se postergue hasta después del recambio legislativo del 10 de diciembre, lo que dilataría la asunción formal del nuevo ministro.
A partir de esa fecha, además, Rubén Torres, un hombre cercano al diputado electo Sebastián Pareja, será quien finalmente se sume al bloque de La Libertad Avanza en representación bonaerense.