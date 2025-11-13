Santilli le respondió duramente a Kicillof por el reclamo de fondos y pidió coherencia

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió al cruce de las críticas del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien a través de su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclamó formalmente fondos a la Nación y la reactivación de obras paralizadas en territorio bonaerense.
La respuesta de Santilli, difundida en un tono confrontativo a través de redes sociales, cuestionó la falta de adhesión de Kicillof a iniciativas clave del Gobierno nacional, como el Pacto de Mayo y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
"No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?", escribió Santilli en su cuenta de X, al exigir "coherencia" al gobernador. Además, lo instó a no "escribir una cosa en Twitter y hacer otra en público", y preguntó, en un tono provocador: "¿O tenés que pedirle permiso a CFK?".
Los fondos y las obras
Las declaraciones de Santilli se produjeron luego de que Bianco anunciara públicamente su solicitud de reunión con el ministro del Interior para abordar la cuestión de los fondos y las obras. Santilli respondió a Bianco con ironía: "Dale Carli, gracias! Tomo nota".
El ministro del Interior contrastó la situación de la provincia de Buenos Aires con la de otros gobernadores que sí adhirieron al Pacto de Mayo, a quienes convocó a reuniones en Casa Rosada. En declaraciones posteriores a un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Santilli remarcó la importancia de la coherencia y la "no doble personalidad" en la gestión pública.
Por su parte, Kicillof había criticado duramente a sus pares "dialoguistas" por reunirse con el gobierno de Javier Milei para "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas". El gobernador bonaerense reafirmó su postura de no acompañar ninguna ley que considere perjudicial para los derechos de los ciudadanos de su provincia, y denunció la paralización de "mil obras" mientras se convocaba a los gobernadores a negociar reformas.