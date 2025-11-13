Santilli le respondió duramente a Kicillof por el reclamo de fondos y pidió coherencia

El ministro del Interior contrastó la situación de la provincia de Buenos Aires con la de otros gobernadores que sí adhirieron al Pacto de Mayo, a quienes convocó a reuniones en Casa Rosada. En declaraciones posteriores a un encuentro con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, Santilli remarcó la importancia de la coherencia y la "no doble personalidad" en la gestión pública.