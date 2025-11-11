En consonancia con Donald Trump, Milei no asistirá al G20 en Sudáfrica y enviará a Quirno

La cumbre del G20, que reúne a las principales economías del mundo, se centrará en la cooperación económica, la prevención de crisis financieras y el crecimiento sostenible. Sin embargo, la edición en Sudáfrica se anticipa polémica tras las declaraciones de Trump, quien calificó como "una vergüenza total" su celebración en ese país, al denunciar "asesinatos y masacres" contra los afrikáners y la confiscación ilegal de sus tierras.