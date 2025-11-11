En consonancia con Donald Trump, Milei no asistirá al G20 en Sudáfrica y enviará a Quirno

El presidente Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 en Johannesburgo, uniéndose a Donald Trump en una decisión marcada por las tensiones raciales en Sudáfrica y cruciales negociaciones comerciales con Estados Unidos. En su lugar, la delegación argentina estará liderada por el nuevo canciller, Pablo Quirno, y Federico Pinedo.
La decisión de Milei sigue los pasos de Trump, quien justificó su ausencia y la falta de representantes estadounidenses en protesta por los "ataques a la población blanca" en Sudáfrica. Esta alineación ocurre en un momento clave, con el embajador argentino en EE.UU. lo que reafirmó que un acuerdo comercial "está prácticamente cerrado", mientras Quirno se mostró más cauteloso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también confirmó que el acuerdo está listo a la espera de la decisión de Estados Unidos.
La cumbre del G20, que reúne a las principales economías del mundo, se centrará en la cooperación económica, la prevención de crisis financieras y el crecimiento sostenible. Sin embargo, la edición en Sudáfrica se anticipa polémica tras las declaraciones de Trump, quien calificó como "una vergüenza total" su celebración en ese país, al denunciar "asesinatos y masacres" contra los afrikáners y la confiscación ilegal de sus tierras.