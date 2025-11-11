Secciones
Política

Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

El dirigente Adolfo Farías defendió el acuerdo y respondió a las críticas por haber dialogado con el padre del Presidente.

Norberto Milei, con referentes santiagueños del Mocase. Norberto Milei, con referentes santiagueños del Mocase.
Hace 2 Hs

Adolfo Farías, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), reveló detalles de la "negociación" con Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, que culminó con la cesión de 3.300 hectáreas a 19 familias campesinas en septiembre de 2024. 

En una entrevista con el portal de noticias Info del Estero, Farías defendió el acuerdo y respondió a las críticas por haber dialogado con el padre del mandatario. El conflicto, según explicó Farías, se extendió por más de 30 años en la zona de Pampa Atún, con familias que ocuparon una fracción de un campo de casi 7.000 hectáreas. 

Tras la victoria electoral de Milei, se confirmó que la titularidad de la tierra correspondía a su padre. "Cuando ya queda claro quién era el dueño nos convocan a una Mesa de Diálogo y accedimos. ¿Y por qué accedimos? Porque nosotros tenemos que dialogar", afirmó Farías.

"Fue juntarnos, acordar y caminar para adelante"

En el marco de la negociación, el Mocase solicitó la superficie del territorio indígena relevado, unas 3.300 hectáreas, que finalmente fueron cedidas a las familias. "Fue juntarnos, acordar y caminar para adelante con el acuerdo", señaló Farías, quien se preguntó: "¿Qué, está mal resolver un problema? Es la pregunta que yo siempre les hago a esos que dicen ‘ustedes negociaron’".

Farías también se refirió a las críticas recibidas por haberse sentado a dialogar con Norberto Milei. "Si nosotros, si el Mocase, se tiene que sentar a hablar con Trump para solucionar un problema, lo vamos a hacer". Además, denunció una campaña de "demonización y estigmatización" contra su organización, en medio de acusaciones de usurpaciones y vínculos con la ETA.

En septiembre de 2024, el diario La Nación informó sobre la cesión de las tierras en Pampa Atún, que puso fin a un conflicto de décadas. Mario Habra, asesor legal de Norberto Milei, confirmó que se llegó a un acuerdo donde su cliente cedió las 3.300 hectáreas a las familias.

Temas Santiago del EsteroJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Mocase celebrará sus 25 años con un festival y feria en la capital santiagueña

El Mocase celebrará sus 25 años con un festival y feria en la capital santiagueña

Revuelo por el crimen del joven del Mocase

Lo más popular
Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas
1

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido
2

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires
3

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo
4

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian mucho calor antes de la vuelta de las lluvias

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después
6

Puja por el poder: la interna, la justicia y el día después

Más Noticias
La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

La SAT anunció la interrupción temporal del servicio en El Corte y en la zona oeste de Yerba Buena

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Colegios privados, con vía libre para fijar las cuotas: el Gobierno nacional desreguló los aranceles

Preocupación por la salud de Palito Ortega: canceló shows y su hija confirmó que sigue muy dolorido

Preocupación por la salud de "Palito" Ortega: canceló shows y su hija confirmó que "sigue muy dolorido"

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Los docentes y no docentes de la UNT inician mañana un paro por 72 horas

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

Gobernadores están dispuestos a apoyar a la Nación, pero con exigencias

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

La UNT presentó una propuesta de formación para consolidar su liderazgo institucional

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Tensiones por la reforma electoral: mientras Acevedo habla de avanzar y buscar consensos, Monteros y Mansilla piden un debate profundo

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Comentarios