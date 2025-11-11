Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Adolfo Farías, referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), reveló detalles de la "negociación" con Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, que culminó con la cesión de 3.300 hectáreas a 19 familias campesinas en septiembre de 2024.
En una entrevista con el portal de noticias Info del Estero, Farías defendió el acuerdo y respondió a las críticas por haber dialogado con el padre del mandatario. El conflicto, según explicó Farías, se extendió por más de 30 años en la zona de Pampa Atún, con familias que ocuparon una fracción de un campo de casi 7.000 hectáreas.
Tras la victoria electoral de Milei, se confirmó que la titularidad de la tierra correspondía a su padre. "Cuando ya queda claro quién era el dueño nos convocan a una Mesa de Diálogo y accedimos. ¿Y por qué accedimos? Porque nosotros tenemos que dialogar", afirmó Farías.
"Fue juntarnos, acordar y caminar para adelante"
En el marco de la negociación, el Mocase solicitó la superficie del territorio indígena relevado, unas 3.300 hectáreas, que finalmente fueron cedidas a las familias. "Fue juntarnos, acordar y caminar para adelante con el acuerdo", señaló Farías, quien se preguntó: "¿Qué, está mal resolver un problema? Es la pregunta que yo siempre les hago a esos que dicen ‘ustedes negociaron’".
Farías también se refirió a las críticas recibidas por haberse sentado a dialogar con Norberto Milei. "Si nosotros, si el Mocase, se tiene que sentar a hablar con Trump para solucionar un problema, lo vamos a hacer". Además, denunció una campaña de "demonización y estigmatización" contra su organización, en medio de acusaciones de usurpaciones y vínculos con la ETA.
En septiembre de 2024, el diario La Nación informó sobre la cesión de las tierras en Pampa Atún, que puso fin a un conflicto de décadas. Mario Habra, asesor legal de Norberto Milei, confirmó que se llegó a un acuerdo donde su cliente cedió las 3.300 hectáreas a las familias.