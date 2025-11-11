Se revelaron detalles de cómo el padre de Milei cedió 3.300 hectáreas tras una disputa en Santiago del Estero

Farías también se refirió a las críticas recibidas por haberse sentado a dialogar con Norberto Milei. "Si nosotros, si el Mocase, se tiene que sentar a hablar con Trump para solucionar un problema, lo vamos a hacer". Además, denunció una campaña de "demonización y estigmatización" contra su organización, en medio de acusaciones de usurpaciones y vínculos con la ETA.