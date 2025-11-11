Caputo adelantó los ejes de la reforma laboral que el gobierno de Milei enviará al Congreso

En diálogo con LN+, Caputo precisó que el primer eje de la reforma busca incentivar la formalización del empleo a través de la reducción de las cargas patronales. Explicó que se evalúa “bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese”, con el objetivo de que las empresas no enfrenten los compromisos que establece la ley de trabajo hoy. Según el ministro, esta medida apunta a evitar la litigiosidad laboral.