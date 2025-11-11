Secciones
Caputo adelantó los ejes de la reforma laboral que el gobierno de Milei enviará al Congreso

El ministro de Economía nacional dijo que se evalúa "bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese", entre otras medidas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó los tres lineamientos centrales que el Palacio de Hacienda incorporará a la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso nacional, junto con el Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, durante las próximas sesiones extraordinarias.

Aunque desde el oficialismo persiste el hermetismo sobre el contenido final, en las últimas semanas trascendieron algunas de las medidas en estudio, como los salarios dinámicos, el banco de horas, los convenios por empresa, el fraccionamiento de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas y una mayor flexibilidad en las vacaciones.

En diálogo con LN+, Caputo precisó que el primer eje de la reforma busca incentivar la formalización del empleo a través de la reducción de las cargas patronales. Explicó que se evalúa “bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese”, con el objetivo de que las empresas no enfrenten los compromisos que establece la ley de trabajo hoy. Según el ministro, esta medida apunta a evitar la litigiosidad laboral.

El segundo lineamiento se enfoca en el régimen de deducciones del impuesto a las Ganancias. Caputo adelantó que se analizan cambios para ampliar las deducciones, de modo que los contribuyentes puedan descontar una amplia gama de gastos personales, “desde una cafetera hasta la cuota de un crédito hipotecario”. Según el funcionario, esta iniciativa busca estimular la solicitud de facturas, promover la formalización económica y aumentar la transparencia de las transacciones.

Por último, el tercer eje contempla la creación de un régimen de nuevo empleo que ofrezca mayores beneficios para los empleadores. Caputo sostuvo que la medida apunta a revertir la falta de generación de puestos de trabajo registrada en los últimos años. En su visión, la reducción de impuestos requiere primero crecimiento y formalidad, por lo que el nuevo esquema buscará facilitar la contratación y ampliar la base del empleo formal, consignó el diario "Ámbito".

“Para bajar impuestos, necesitamos que el país crezca. Subir impuestos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca el nivel de formalidad y la economía”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

