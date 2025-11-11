Secciones
Milei reestructura la comunicación: Adorni, al mando tras la eliminación de la Secretaría de Medios

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, busca "optimizar y dotar de mayor eficiencia la gestión del Gobierno nacional".

Hace 1 Hs

El Gobierno nacional centralizó la comunicación y Manuel Adorni absorberá funciones de la Secretaría de Medios. La decisión se adoptó mediante el Decreto 793/2025, por el que el Poder Ejecutivo eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios y transfirió sus responsabilidades, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete. 

Según el texto oficial, la medida busca “optimizar y dotar de mayor eficiencia la gestión del Gobierno nacional”, al concentrar la elaboración de la política comunicacional, la coordinación de los medios públicos y la difusión de las actividades estatales.

La unificación de organismos estatales

En adelante, la Jefatura de Gabinete absorberá las competencias de la Secretaría de Comunicación y Medios, que incluyen la planificación y ejecución de estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, la norma dispone que el organismo que lidera Adorni asuma la gestión de las áreas de turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

La decisión profundiza la reestructuración interna del gobierno y consolida el rol de Adorni como figura clave en la comunicación oficial. 

