Milei reestructura la comunicación: Adorni, al mando tras la eliminación de la Secretaría de Medios

La unificación de organismos estatales

En adelante, la Jefatura de Gabinete absorberá las competencias de la Secretaría de Comunicación y Medios, que incluyen la planificación y ejecución de estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, la norma dispone que el organismo que lidera Adorni asuma la gestión de las áreas de turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.