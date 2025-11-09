Secciones
Política

Adorni, bajo la mirada de los hermanos Milei: qué esperan del nuevo jefe de Gabinete

El vocero presidencial asume el desafío de devolverle poder y dinamismo a la Jefatura, con la confianza total de Javier y Karina.

CASA ROSADA: Adorni imprime su sello en la Jefatura de Gabinete. CASA ROSADA: Adorni imprime su sello en la Jefatura de Gabinete.
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

La llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete marca una nueva etapa en la gestión de La Libertad Avanza, pero también una apuesta personal de los hermanos Milei -en especial de Karina, secretaria general de la Presidencia- por un perfil más cercano, controlado y funcional al núcleo de poder. Tras los pasos de Nicolás Posse y Guillermo Francos, Adorni asume con el desafío de consolidar una jefatura que combine disciplina interna con capacidad ejecutiva, algo que los anteriores no lograron equilibrar.

“Tiene que ser los ojos de Javier y Karina Milei en el Ejecutivo”, resume una persona de extrema confianza del nuevo funcionario. Esa definición sintetiza el espíritu con el que el Presidente y su hermana imaginan esta etapa: un jefe de Gabinete fuerte, pero totalmente alineado con el corazón político del Gobierno. “Quiere a un jefe de Gabinete poderoso. Que haya nuevamente un jefe de Gabinete”, insiste la misma fuente.

El contraste con sus antecesores es inevitable. Posse, el primero en ocupar el cargo, fue criticado por su excesiva burocracia y su tendencia a frenar decisiones con un “doble chequeo” permanente. Su falta de fluidez con otros ministerios derivaron en una gestión que, según fuentes libertarias, “trababa toda la gestión”. Francos, en cambio, representó el extremo opuesto: con un perfil político y conciliador, priorizó los acuerdos y el diálogo, pero terminó siendo señalado por “no coordinar lo suficiente”.

En ese punto intermedio busca ubicarse Adorni. Su perfil técnico, su lealtad probada y su experiencia como vocero lo convierten en un funcionario que combina control y comunicación, dos ejes que los hermanos Milei consideran esenciales. La idea, según explican en la Casa Rosada, es que la Jefatura recupere peso político y funcional, con capacidad de auditar la gestión sin paralizarla.

Cambios estructurales

Esta semana el Gobierno publicará una modificación en la Ley de Ministerios y en el Decreto 50/2019, que regula la estructura administrativa del Estado hasta el nivel de subsecretaría. La actualización reflejará los ajustes en el organigrama estatal y las nuevas competencias que absorberá la Jefatura.

Entre ellas, figura la incorporación de la Secretaría de Comunicación y Medios, que Adorni presidía hasta hace pocos días. Su nuevo titular será el actual subsecretario de Prensa, Javier Lanari, mientras que aún se define quién ocupará su lugar en esa subsecretaría. En los pasillos de la Casa Rosada se menciona que el reemplazo podría surgir de la Sala de Periodistas, aunque el nombre se mantiene bajo reserva.

La estructura interna también tendrá un sello personal: Adorni designó como su jefa de Gabinete a Aimé “Meme” Vázquez, consultora y especialista en Ciencias de la Comunicación, quien ya era su mano derecha y alter ego desde su llegada al Gobierno. Su presencia asegura continuidad en la estrategia comunicacional, un área que considera clave para mantener el equilibrio entre gestión y relato.

Aunque conservará su rol como vocero presidencial, Adorni prevé hacerlo con menor frecuencia. Las conferencias de prensa seguirán, pero de manera más espaciada, mientras concentra su tiempo en la coordinación interna.

Temas Manuel AdorniGuillermo FrancosNicolás Posse
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral va a ser revolucionaria

Manuel Adorni aseguró que la reforma laboral "va a ser revolucionaria"

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

Adorni y Santilli abren el diálogo con gobernadores para destrabar las reformas de Milei

Lo más popular
El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?
1

El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo de 2025
2

¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir
3

El cometa 3I/ATLAS y la misteriosa predicción que hizo un gran científico antes de morir

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta
4

Cómo reducir el estrés: cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?
5

Levantarse con el pie izquierdo: ¿mala suerte o solo una superstición?

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso
6

Cómo crear contactos de emergencia en tu celular Android paso a paso

Más Noticias
El Gobierno proyecta cambios en el PAMI para 2026: más control, licitaciones revisadas y ajuste en medicamentos

El Gobierno proyecta cambios en el PAMI para 2026: más control, licitaciones revisadas y ajuste en medicamentos

Javier Milei fue elogiado por Rodrigo Paz en su asunción como presidente de Bolivia

Javier Milei fue elogiado por Rodrigo Paz en su asunción como presidente de Bolivia

Los diputados de LLA participaron de la Fiesta de Concepción invitados por el intendente Molinuevo

Los diputados de LLA participaron de la Fiesta de Concepción invitados por el intendente Molinuevo

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Después del paro, Chahla exigió a las empresas de transporte cumplir los compromisos asumidos

Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

Lisandro Catalán: “Sigo trabajando con Milei; los cargos son temporarios, los liderazgos no”

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Comentarios