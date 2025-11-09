Adorni, bajo la mirada de los hermanos Milei: qué esperan del nuevo jefe de Gabinete

La llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete marca una nueva etapa en la gestión de La Libertad Avanza, pero también una apuesta personal de los hermanos Milei -en especial de Karina, secretaria general de la Presidencia- por un perfil más cercano, controlado y funcional al núcleo de poder. Tras los pasos de Nicolás Posse y Guillermo Francos, Adorni asume con el desafío de consolidar una jefatura que combine disciplina interna con capacidad ejecutiva, algo que los anteriores no lograron equilibrar.