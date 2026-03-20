Marcelo Araujo, el último ícono de una Argentina que se diluyó
La muerte del relator de “Fútbol de Primera” nos empuja hacia un viaje agridulce por la década de los 90. Entre el 1 a 1, los rituales compartidos con los padres y el “tiro de gracia” de la crisis de 2001, su figura alimenta reflexiones sobre la grieta emocional que divide a los argentinos
Marcelo Araujo. Revista El Gráfico
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