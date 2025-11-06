Causa Cuadernos: la reacción de Cristina Kirchner cuando le pidieron que apareciera en cámara

Cristina Fernández de Kirchner apareció este jueves de manera virtual en la primera jornada del juicio histórico por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas. La ex mandataria siguió la audiencia desde su departamento en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, luego de una advertencia realizada por uno de los jueces del tribunal.
Durante el inicio de la lectura de la primera audiencia, uno de los magistrados del Tribunal Oral Federal N°7 interrumpió el proceso al notar que algunos de los imputados no se encontraban visibles ante la cámara.
“No todos los imputados aparecen en cámara, es deber del tribunal velar por que esta lectura se haga en presencia de los mismos, así que les pido que lo hagan”, señaló el juez Enrique Méndez Signori.
Tras la advertencia, varios de los abogados y acusados ajustaron sus cámaras para cumplir con la instrucción. Entre ellos, Carlos Beraldi, defensor de Cristina, quien movió el dispositivo para que la ex presidenta pudiera verse correctamente en pantalla.
Desde su vivienda de San José 1111, Kirchner escuchó la lectura de los 40 casos de soborno que se le atribuyen dentro del expediente principal.
De las causas que comenzaron a juzgarse este jueves -el caso central y cuatro procesos conexos-, Cristina Kirchner debe responder en tres. En esas instancias, está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de haber participado en 204 hechos de cohecho, aunque en la causa madre se le imputan 40 sobornos.
