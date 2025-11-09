Anses notificó a Cristina Fernández para que devuelva $1.000 millones

La pérdida de la jubilación y la pensión por viudez se remonta a noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de Fernández de Kirchner por administración fraudulenta del Estado en la causa Vialidad. Según los cálculos del Ejecutivo, la ex presidenta percibía $21.827.624 netos por mes, entre jubilación y pensión. Desde el Gobierno sostienen que la quita de esos haberes responde a que se trata de “una asignación graciable” que los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben “como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño del cargo”. El comunicado aclara, además, que “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.