Política

Anses notificó a Cristina Fernández para que devuelva $1.000 millones
Hace 1 Hs

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Anses, notificó a Cristina Fernández de Kirchner para que reintegre los montos percibidos por su jubilación y la pensión por viudez, una suma que, según estimaciones oficiales, ronda los $1.000 millones. La ex presidenta cobraba cerca de $22 millones mensuales en bruto, combinando ambos beneficios.

“Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”, señalaron en un comunicado desde la cartera que conduce Sandra Pettovello. En el mismo texto, detallaron que “la Anses ya la notificó y ella debería apersonarse para resolver la situación. Por razones de público conocimiento (en referencia a su prisión domiciliaria) deberá mandar a su apoderado o abogado y hará lo que considere necesario”.

La medida se tomó luego de que la Justicia rechazara una cautelar presentada por la ex presidenta con la que buscaba restablecer la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner. La resolución judicial dejó firme la decisión de la Anses de suspender el beneficio.

La pérdida de la jubilación y la pensión por viudez se remonta a noviembre de 2024, cuando la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de Fernández de Kirchner por administración fraudulenta del Estado en la causa Vialidad. Según los cálculos del Ejecutivo, la ex presidenta percibía $21.827.624 netos por mes, entre jubilación y pensión. Desde el Gobierno sostienen que la quita de esos haberes responde a que se trata de “una asignación graciable” que los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben “como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño del cargo”. El comunicado aclara, además, que “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.

El caso de Cristina Kirchner no es el primero en avanzar por esta vía. En junio de este año, el Ministerio de Capital Humano inició también una demanda contra el ex vicepresidente Amado Boudou para recuperar $236 millones, “más su pertinente actualización”, por los haberes que cobró en concepto de jubilación de privilegio mientras cumplía una condena por corrupción.

