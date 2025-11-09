Secciones
SociedadEstilo de vida

Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026

La moda del calzado casual llega de tierras europeas. Sencillez y comodidad para todos.

Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026 Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026
Hace 1 Hs

La industria del calzado actual celebra, con prioridad, el confort como un requisito esencial al vestir. Esta tendencia de moda ha provocado que los calzados con tacos queden en un segundo plano, posicionando a las zapatillas como las aliadas definitivas del estilo diario.

Este cambio de paradigma no solo responde a una necesidad práctica, sino que ha sido impulsado por las grandes casas de moda, que han adoptado este calzado plano para rematar sus looks. Confort y estilo, pueden llevarse bien.

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Desde España, llegan tendencias que serán lo más usado el próximo verano 2026. Desde los diseños más sencillos que resisten el paso del tiempo hasta las siluetas que miran hacia el futuro, estas son las tendencias en zapatillas que dictan las reglas del juego esta temporada.

Los estilos de zapatillas que son furor en Europa

1. El eterno encanto del minimalismo blanco

Aunque el panorama de la moda cambia constantemente, las zapatillas blancas minimalistas conservan su liderazgo indiscutible. Son clásicas. Su éxito radica en su versatilidad y atemporalidad. Expertos en styling señalan que la tendencia minimalista se ha sofisticado, priorizando materiales de alta calidad, como la piel premium.

Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026 Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026

Modelos versátiles se destacan por su calidad y su capacidad para funcionar tanto con prendas básicas, como los vaqueros de confianza, como con piezas más elaboradas, como un elegante vestido satinado en tonos vibrantes. Son el lienzo perfecto para cualquier atuendo, en cualquier ocasión.

2. El auge del estilo running de los noventa

Si hay una silueta que captura la nostalgia y arrasa en el street style, es la zapatilla inspirada en el calzado de running de los años noventa. Se ven en todos los rincones de la moda urbana y representan la nostalgia bien entendida. Nada como un buen calzado que remita a la década en la que explotaron las principales marcas de zapatillas.

Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

Adiós a las modas 2025: la lista de tendencias que desaparecen el próximo año

Las versiones actuales mantienen esa inspiración vintage pero incorporan detalles tecnológicos, como suelas con acabados brillantes o amortiguación visible. Para evitar caer en un look demasiado informal, el secreto está en equilibrar el volumen y el aire deportivo del calzado con prendas depuradas, pero cómodas, como blazers oversized o pantalones de corte amplio.

Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026

3. La evolución chunky sofisticada

Las exageradas "dad sneakers" de temporadas pasadas han evolucionado. Aunque las versiones más extremas han perdido protagonismo, las tendencias actuales mantienen la esencia chunky, pero con una estética refinada y elegante.

Las suelas siguen siendo notorias, pero los diseños se inclinan ahora por materiales nobles y una paleta de colores neutros.

4. Brillos y acabados metalizados en las zapatillas

Una tendencia que destaca con fuerza es la incorporación de acabados metálicos y brillos en el calzado deportivo. Son innovaciones pero que quedan bien con cualquier prenda y tienen mucho estilo para lucir en la ciudad, de día o de noche. Colores como el plata, el oro rosa, el champagne o incluso detalles holográficos llenan los modelos de las firmas más reconocidas.

Esta propuesta no solo es ideal para romper con la sobriedad que suele dominar durante las temporadas frías, sino que tiene el poder de elevar cualquier conjunto casual en tiempo récord..

5. Zapatillas outdoor para el asfalto

La estética hiking, inspirada en el equipamiento de montaña o de trekking, dejó de tener limitaciones para conquistar la ciudad. Las zapatillas outdoor son ya una tendencia imparable en el look urbano, principalmente para los más jóvenes, quienes pueden combinar con distintos tipos de prendas.

Estos modelos se caracterizan por sus suelas con tracción marcada, materiales impermeables, cordones técnicos y una paleta de colores terrosos o apagados. Su diseño robusto y funcional se ha vuelto un elemento cool y versátil, demostrando que la moda inspirada en la aventura y el aire libre se integra sin esfuerzo en el día a día.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Minimalismo chic: por qué los lentes pequeños son el accesorio más elegante del verano 2026

Minimalismo chic: por qué los lentes pequeños son el accesorio más elegante del verano 2026

Entrenamiento Tabata: la rutina de 15 minutos que usan Salma Hayek y Jennifer Aniston para mantenerse en forma

Entrenamiento Tabata: la rutina de 15 minutos que usan Salma Hayek y Jennifer Aniston para mantenerse en forma

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Sorprendió a todos cantando Miranda! y Soda Stereo: ¿de dónde es Dua Lipa?

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

Dua Lipa se despidió de Argentina con un sorpresivo hit de Miranda!

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

La cautelar que censura a CCC fue tildada de “aberrante” e “inconstitucional”

Comentarios