Los cinco estilos de zapatillas que serán tendencia en 2026

La industria del calzado actual celebra, con prioridad, el confort como un requisito esencial al vestir. Esta tendencia de moda ha provocado que los calzados con tacos queden en un segundo plano, posicionando a las zapatillas como las aliadas definitivas del estilo diario.
Este cambio de paradigma no solo responde a una necesidad práctica, sino que ha sido impulsado por las grandes casas de moda, que han adoptado este calzado plano para rematar sus looks. Confort y estilo, pueden llevarse bien.
Desde España, llegan tendencias que serán lo más usado el próximo verano 2026. Desde los diseños más sencillos que resisten el paso del tiempo hasta las siluetas que miran hacia el futuro, estas son las tendencias en zapatillas que dictan las reglas del juego esta temporada.
Los estilos de zapatillas que son furor en Europa
1. El eterno encanto del minimalismo blanco
Aunque el panorama de la moda cambia constantemente, las zapatillas blancas minimalistas conservan su liderazgo indiscutible. Son clásicas. Su éxito radica en su versatilidad y atemporalidad. Expertos en styling señalan que la tendencia minimalista se ha sofisticado, priorizando materiales de alta calidad, como la piel premium.
Modelos versátiles se destacan por su calidad y su capacidad para funcionar tanto con prendas básicas, como los vaqueros de confianza, como con piezas más elaboradas, como un elegante vestido satinado en tonos vibrantes. Son el lienzo perfecto para cualquier atuendo, en cualquier ocasión.
2. El auge del estilo running de los noventa
Si hay una silueta que captura la nostalgia y arrasa en el street style, es la zapatilla inspirada en el calzado de running de los años noventa. Se ven en todos los rincones de la moda urbana y representan la nostalgia bien entendida. Nada como un buen calzado que remita a la década en la que explotaron las principales marcas de zapatillas.
Las versiones actuales mantienen esa inspiración vintage pero incorporan detalles tecnológicos, como suelas con acabados brillantes o amortiguación visible. Para evitar caer en un look demasiado informal, el secreto está en equilibrar el volumen y el aire deportivo del calzado con prendas depuradas, pero cómodas, como blazers oversized o pantalones de corte amplio.
3. La evolución chunky sofisticada
Las exageradas "dad sneakers" de temporadas pasadas han evolucionado. Aunque las versiones más extremas han perdido protagonismo, las tendencias actuales mantienen la esencia chunky, pero con una estética refinada y elegante.
Las suelas siguen siendo notorias, pero los diseños se inclinan ahora por materiales nobles y una paleta de colores neutros.
4. Brillos y acabados metalizados en las zapatillas
Una tendencia que destaca con fuerza es la incorporación de acabados metálicos y brillos en el calzado deportivo. Son innovaciones pero que quedan bien con cualquier prenda y tienen mucho estilo para lucir en la ciudad, de día o de noche. Colores como el plata, el oro rosa, el champagne o incluso detalles holográficos llenan los modelos de las firmas más reconocidas.
Esta propuesta no solo es ideal para romper con la sobriedad que suele dominar durante las temporadas frías, sino que tiene el poder de elevar cualquier conjunto casual en tiempo récord..
5. Zapatillas outdoor para el asfalto
La estética hiking, inspirada en el equipamiento de montaña o de trekking, dejó de tener limitaciones para conquistar la ciudad. Las zapatillas outdoor son ya una tendencia imparable en el look urbano, principalmente para los más jóvenes, quienes pueden combinar con distintos tipos de prendas.
Estos modelos se caracterizan por sus suelas con tracción marcada, materiales impermeables, cordones técnicos y una paleta de colores terrosos o apagados. Su diseño robusto y funcional se ha vuelto un elemento cool y versátil, demostrando que la moda inspirada en la aventura y el aire libre se integra sin esfuerzo en el día a día.