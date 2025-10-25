Dos vinos de Colalao del Valle se destacaron en Vinus 2025

Finalizó con gran éxito Vinus 2025, evento durante el cual se otorgaron 336 medallas y 23 premios especiales. Participaron vinos de la máxima calidad de 19 países, y se realizó el concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus 2025, que clásicamente se lleva a cabo en Mendoza durante agosto. El enólogo Leonardo Castellani fue el director general de la cita.
Las catas se realizaron en el centro de congreso y exposiciones, con la participaron 69 jurados que formaron parte de siete comisiones en dos días.
El concurso contó con el auspicio del Emetur, Wines by Canal de vino y el Wine Institute.
Vinus 2025 otorgó 336 premios, a vinos y licores de la Argentina, de Australia, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Colombia y de México sobre los 19 países presentes.
Vinus es el único concurso internacional que se realiza en la Argentina ininterrumpidamente desde 2003.
Lo más destacado ha sido, sin duda, la máxima calidad de los vinos presentados por las sociedades vitivinícolas, que apostaron a sus mejores vinos y licores íconos.
Un 45% de los vinos correspondió a la Argentina, mientras que el 55% a los restantes 18 países. Entre todos estos, se destacó Brasil, con casi 150 vinos.
Los vinos se evalúan por su calidad y también por su relación precio/calidad. Las puntuaciones alcanzaron hasta los 99 puntos. La mínima puntuación para obtener premios debía sumar 87 puntos entre la calificación de todos los jueces.
Vinus es un concurso donde los vinos se catan absolutamente a ciegas utilizando la planilla de la OIV, y donde solo se conoce el año y el rango de precio del vino, lo que lo hace justo y equilibrado.
Entre los premiados se destaca la Medalla de Oro para el vino Altos La Cienaga Viognier 2025 y Doble Medalla de Oro para Altos La Cienaga Tannat-Shiraz-Malbec 2023, ambos de la empresa Alto La Cienaga de Colalao del Valle.