Dos vinos de Colalao del Valle se destacaron en Vinus 2025

Finalizó con gran éxito Vinus 2025, evento durante el cual se otorgaron 336 medallas y 23 premios especiales. Participaron vinos de la máxima calidad de 19 países, y se realizó el concurso Internacional de Vinos y Licores Vinus 2025, que clásicamente se lleva a cabo en Mendoza durante agosto. El enólogo Leonardo Castellani fue el director general de la cita.