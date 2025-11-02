Los vinos tucumanos viajan 1.900 kilómetros para exponerse en Brasil

Cuando se habla de ferias internacionales de vino, muchas veces la atención se centra en la exhibición final: los estantes llenos, los visitantes degustando y los premios entregados. Pero detrás de cada botella que llega a una vidriera internacional hay un camino largo y complejo, que no siempre se ve. Así lo describe Ana Cristina Nores, encargada de la "Ruta del Vino de Altura", quien viajará a la ciudad de Gramado, en el sur brasileño, para promocionar los vinos tucumanos.