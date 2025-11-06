Vuelo narco en Salta: ¿por qué sospechan que la cocaína pertenecía al Cártel de Sinaloa?

10- ¿Cómo fueron detenidos los sospechosos?

- Un joven oriundo de Rosario de La Frontera se presentó ante las autoridades para denunciar que había visto en las redes sociales la imagen de un Gol totalmente incendiado en una finca de esa localidad. Relató que él era dueño de un vehículo de esa marca y que se lo habían robado horas antes. Como su versión estaba cargada de contradicciones e inconsistencias, terminó siendo detenido. Otro de los aprehendidos, también argentino, fue atrapado por haber intentado huir de un control que se había montado para encontrar a los responsables del vuelo narco. Por último, dos personas de origen boliviano (uno de ellos sería el piloto) fueron arrestados en la terminal de ómnibus de Rosario de La Frontera cuando esperaban abordar un micro que los llevara al norte.