Detuvieron a los pilotos de la avioneta narco que cayó en Salta e investigan vínculos con carteles internacionales

A última hora del día, ambos —pilotos de nacionalidad boliviana— fueron detenidos en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, en un operativo coordinado por la Policía de la Provincia, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. Eran dos hombres de acento extranjero, aspecto cansado y ropa sencilla. Habían intentado pasar inadvertidos, confundidos entre los viajeros de la noche, quizás esperando tomar un colectivo hacia el norte o hacia Tucumán, cualquier dirección que los alejara del ruido de los helicópteros y de la tierra que ardía en la finca. Con esas detenciones, el número total de aprehendidos ascendió a cuatro personas.