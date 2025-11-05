Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

¿Hay un corrimiento de la frontera?

“Pese a que este caso se registró en Salta, nos afecta directamente. No sólo fue a muy pocos kilómetros del límite con nuestra provincia, sino que es muy probable que esa droga en algún momento podría pasar por nuestra provincia. Por eso es fundamental incrementar los controles con el Operativo Lapacho”, señaló Dib. “También es clave que entre las fuerzas federales y las policías de las provincias se unan para hacer más efectivas las tareas de prevención”, añadió el funcionario en una entrevista con LA GACETA.