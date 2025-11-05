Secciones
SociedadSalud

Los mejores ejercicios para mujeres de 50 años que quieren brazos firmes y definidos

Mejorá tu fuerza, circulación y postura con rutinas sencillas que podés realizar en cualquier lugar.

Los mejores ejercicios para mujeres de 50 años que quieren brazos firmes y definidos Los mejores ejercicios para mujeres de 50 años que quieren brazos firmes y definidos
Hace 1 Hs

Con el paso de los años y los cambios hormonales, mantener la firmeza y la definición en los brazos se convierte en un desafío común, especialmente a partir de los 50. La pérdida de masa muscular y la flacidez son preocupaciones frecuentes que, lejos de ser inevitables, pueden combatirse eficazmente con un plan de entrenamiento específico

Cómo tener abdominales marcados: los ejercicios caseros que realmente funcionan

Cómo tener abdominales marcados: los ejercicios caseros que realmente funcionan

No se trata solo de estética; fortalecer esta zona es crucial para la salud ósea y para mantener la funcionalidad en las tareas diarias. El secreto reside en la combinación estratégica de ejercicios de resistencia que se adapten al ritmo y la capacidad del cuerpo maduro, optimizando la quema de grasa y la construcción de músculo. 

Los mejores ejercicios para mujeres de 50 años que quieren brazos firmes y definidos

El entrenador personal Martín Giachetta propone una serie de ejercicios que se pueden hacer en 15 minutos y son muy efectivos para tonificar los brazos si sos una mujer de 50 años. Lo más importante es que notarás cambios a partir de la primera semana de entrenamiento.

A la hora de entrenar el tríceps es importante evitar sobrecargar el músculo. Elige cuatro de los ejercicios que te explicamos a continuación y haz tres series de ocho a 12 repeticiones.

Extensión de tríceps con mancuerna

- Sentate en una silla o banqueta o quédate de pie flexionando ligeramente las piernas.

- Sujeta una mancuerna de dos kilos con las dos manos.

- Estira bien los brazos hacia arriba, llevando la pesa por encima de la cabeza.

- Desde esta posición, flexiona los codos y baja la mancuerna por detrás de la cabeza.

- No dejes que la mancuerna llegue a tocar el cuello. Aguanta en esta posición un segundo.

- Estira los brazos hacia arriba y volvé a empezar.

No realices este movimiento deprisa. Bajá la mancuerna lentamente para sentir un estiramiento en los tríceps.

Extensión de tríceps con TRX

El equipo básico de TRX consiste en dos cintas resistentes, un anclaje y dos agarres, lo que permite realizar hasta 100 ejercicios distintos, entre ellos las extensiones de tríceps.

- Colócate de pie de espaldas al TRX.

- Agarrá las asas de forma que las palmas de las manos queden enfrentadas. Tal y como puedes ver en la imagen superior.

- Extiende los brazos con los puños en dirección al suelo.

- Baja con cuidado el cuerpo mientras flexionas los brazos para hacer tensión. Como si hicieras una flexión.

- A continuación, levanta el cuerpo hacia arriba, extendiendo los brazos.

Fondos de tríceps

- Acomodate de espaldas a un banco o al sofá de tu casa con el talón de las manos apoyado en el borde del banco, las piernas estiradas hacia delante y los talones de los pies clavados en el suelo.

- Desde esta posición, flexiona los codos, dejando caer tus glúteos y piernas hacia el suelo.

- Para complicarlo un poco más, puedes elevar de forma alternativa las piernas cuando flexionas los codos.

Patada de tríceps

Ponte de pie con una mancuerna en la mano derecha, la pierna izquierda adelantada y semiflexionada y el torso inclinado hacia delante.

- Desde esta posición, levanta y baja la mancuerna. Recuerda que el brazo debe estar pegado al cuerpo y al bajar la mancuerna debes estirar totalmente el codo para que el brazo quede bien extendido. Los hombros no deben moverse en este ejercicio, es el tríceps el que tiene que realizar el trabajo para que sea efectivo. El movimiento debe ser lento.

- Repite el ejercicio del lado contrario.

Press francés con mancuernas

El press francés es una manera excelente de trabajar el tríceps.

- Recostate en un banco o sobre un step con los pies bien apoyados en el suelo.

- Agarrá una mancuerna con cada mano, y flexioná los codos procurando que los codos queden a la altura de los hombros.

- A continuación estirá los codos hacia arriba. Luego volvé a doblar los codos llevando las mancuernas hacia los hombros y volvé a estirar.

El press francés también se puede practicar con barra en lugar de mancuernas. En este caso, el agarre deberá ser estrecho para involucrar al tríceps lo máximo posible de forma segura.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

Tres ejercicios que ayudan a mejorar y proteger la vista

Tres ejercicios que ayudan a mejorar y proteger la vista

¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? La ciencia tiene la respuesta

¿Las mujeres necesitan dormir más que los hombres? La ciencia tiene la respuesta

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
3

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
4

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
6

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Más Noticias
Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

Ricardo Fort cumpliría hoy 57 años: sus frases más recordadas y el legado del “Comandante”

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios