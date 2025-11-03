Secciones
Cómo tener abdominales marcados: los ejercicios caseros que realmente funcionan

Hace 1 Hs

Uno de los principales objetivos de quienes deciden empezar a hacer actividad física es tener un vientre plano e incluso marcar el abdomen. Por eso es muy común que quienes inician en el mundo de la actividad física cometan algunos errores basándose en supuestos tips para adelgazar o marcar la musculatura.

Mito N° 1. Los abdominales solo aparecen haciendo mucho ejercicio

El primer mito es falso pese a que siempre se aseguró que para marcar los abdominales es necesario hacer una cantidad exagerada de repeticiones que involucren a estos músculos. Es falso porque sobreexigir la zona puede producir lesiones. Al igual que el resto de los músculos, los abdominales necesitan tiempos determinados de actividad y también de descanso.

Mito N° 2. Para marcar los abdominales hay que hacer cardio

Este mito es totalmente falso ya que hace falta mucho más que ejercitación cardiovascular para tener un vientre plano. Los ejercicios de cardio buscan una mayor quema calórica pero no tonifican la musculatura. De hecho, si la actividad de no es regulada, puede disminuir la masa muscular del abdomen.

Mito N° 3. El uso de fajas térmicas descubrirá sus abdominales

Es muy difundida la creencia de que cuanto más sudamos, más calorías estamos perdiendo. Sin embargo, la transpiración –que es lo que produce la faja térmica– solo es un regulador térmico y no un indicador de quema de grasa. Por ello, si hay grasa sobre el abdomen, es prácticamente imposible que una faja logre eliminarla por sí sola.

Mito N° 4. Comer menos ayudará a marcar la cintura

Disminuir la ingesta no favorecerá la estilización de la cintura ni la marca de los abdominales. Por el contrario, una mala alimentación puede generar distensiones musculares. Lo que es necesario es aprender a comer adecuadamente sin añadir grasas saturadas que recubran el abdomen.

Los ejercicios ideales para reemplazar los abdominales

Al contrario de lo que se cree, no es necesario matarse durante horas acostado sobre una colchoneta haciendo abdominales. La solución a la problemática de quienes guardan algo de grasa en el vientre está en una doble actividad: la alimentación y el ejercicio correcto.

Como mencionamos anteriormente, es importante tener en cuenta la ingesta de grasas saturadas. Para contrarrestar su consumo, es necesario gastar más calorías de las que ingerimos. Por otro lado, el tipo de ejercicio recomendado para marcar el abdomen son los aeróbicos.

Hacer siempre más de 30 o 40 minutos –idealmente, entre 60 y 70– de aeróbicos, permite llegar al resultado esperado. Eso incluye trotar, correr, pedalear, nadar y bailar. También puede ser útil incorporar ejercicios de fuerza para fortalecer los músculos de la zona.

