Rutinas de fuerza para mujeres mayores de 50: ejercicios para mantenerse activa y saludable

Flexiones

Las flexiones son uno de los ejercicios más completos para fortalecer la parte superior del cuerpo. Trabajan el pecho, los hombros y los tríceps, y además ayudan a mejorar la postura y la estabilidad del tronco. Para quienes se inician, una opción es apoyarse en una pared o mueble firme, inclinando el cuerpo hacia adelante y bajando hasta que el pecho casi toque la superficie.