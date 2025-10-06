Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el acuerdo económico de los empresarios para evitar el juicio

El Tribunal Oral Federal N° 7 desestimó la propuesta de 50 imputados que buscaban cerrar la investigación con una reparación económica. El juicio comenzará el 6 de noviembre y tiene entre los acusados a Cristina Kirchner.
Se trata de 50 empresarios acusados de participar en un presunto esquema de coimas vinculadas a la obra pública, quienes propusieron realizar una “reparación integral” a cambio de extinguir la acción penal.
Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli resolvieron, en línea con el dictamen de la fiscal Fabiana León, que la propuesta era inadmisible. “La corrupción se juzga, la honra no se paga”, había señalado la fiscal al rechazar de manera tajante cualquier acuerdo extrajudicial.
El juicio de la Causa Cuadernos comenzará el 6 de noviembre
El proceso judicial, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a decenas de funcionarios y empresarios, está previsto para iniciar el 6 de noviembre.
Según fuentes judiciales, se estima que el juicio podría extenderse durante varios años, ya que incluye más de 600 testigos y 540 hechos bajo investigación.
Durante la audiencia previa, tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) —querellante en la causa— como el chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al expediente, también pidieron rechazar los ofrecimientos económicos de los imputados.
Por qué se rechazó el acuerdo económico
El tribunal consideró que no corresponde aplicar el beneficio de reparación integral en casos de gran corrupción, especialmente cuando hay agentes estatales y empresarios involucrados.
Los jueces advirtieron que “no puede extinguirse selectivamente la acción penal para los empresarios mientras se mantiene para los funcionarios públicos”.
Una megacausa con más de 170 procesados
La Causa Cuadernos tiene actualmente 174 procesados, entre ellos 30 arrepentidos, con 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada acusado.
Encabeza la lista de imputados Cristina Kirchner, señalada como presunta jefa de una organización que habría recaudado sobornos de empresarios contratistas del Estado durante su gestión.