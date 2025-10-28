Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance del juicio oral de la Causa Cuadernos, uno de los expedientes más emblemáticos sobre presunta corrupción en la obra pública entre 2003 y 2015. En su resolución, el Máximo Tribunal rechazó más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios investigados, ratificando la validez del proceso.