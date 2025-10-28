Cristina Kirchner y empresarios al banquillo: la Corte Suprema habilitó el juicio por los cuadernos de la corrupción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance del juicio oral de la Causa Cuadernos, uno de los expedientes más emblemáticos sobre presunta corrupción en la obra pública entre 2003 y 2015. En su resolución, el Máximo Tribunal rechazó más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y un grupo de empresarios investigados, ratificando la validez del proceso.
La decisión del Máximo Tribunal
El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, permite que el juicio oral comience el próximo 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N° 7, donde serán juzgados ex funcionarios y empresarios acusados de pagar o recibir sobornos a cambio de contratos de obra pública.
En paralelo, los magistrados también resolvieron revocar el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. La decisión se tomó tras aceptar un recurso de la Procuración General de la Nación, que había pedido continuar la investigación por lavado de dinero.
La situación de Carolina Pochetti
Pochetti había sido beneficiada en 2015 por un fallo del juez Luis Rodríguez, que cerró la causa en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema coincidió con los argumentos del Ministerio Público y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que reclamaron reabrir la pesquisa al detectar movimientos financieros sospechosos en el exterior.
En su declaración como arrepentida, Pochetti reconoció haber pagado una coima al juez Rodríguez para lograr su sobreseimiento, lo que motivó la revisión de su situación judicial.
El camino hacia el juicio oral
La Causa Cuadernos comenzó a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien documentó los viajes y entregas de dinero presuntamente vinculadas al ex subsecretario Roberto Baratta. Las declaraciones de empresarios y ex funcionarios —como Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens— derivaron en la apertura de una megacausa por asociación ilícita y cartelización de la obra pública.
El fallo de la Corte también rechazó los recursos de otros imputados relevantes, entre ellos Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, quienes habían cuestionado las declaraciones de arrepentidos y planteado nulidades procesales.
Un juicio histórico
Con esta decisión, la Corte Suprema despeja los últimos obstáculos para el inicio del juicio oral más esperado de los últimos años en la Argentina, que pondrá en el banquillo a una expresidenta, ex funcionarios de alto rango y empresarios vinculados a la obra pública.
La resolución consolida el avance de un proceso que busca esclarecer una de las tramas de corrupción más resonantes del kirchnerismo, conocida popularmente como la Causa Cuadernos.