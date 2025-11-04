Estremecedoras imágenes: así fue el megaoperativo antinarco en Río que dejó más de 120 muertos

Entre barricadas, autos en llamas y calles cubiertas de humo, grupos de policías descendían por la mata cargando a colegas heridos, mientras las cámaras corporales registraban cada segundo de tensión. En paralelo, drones sobrevolaban los complejos Alemão y Penha, en un escenario que el propio gobierno de Río de Janeiro definió como “de guerra”: narcoterroristas armados con fusiles de uso militar enfrentando a 2500 agentes en una operación que se transformó en la más letal de la historia del estado, con más de 120 muertos.