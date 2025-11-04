Estremecedoras imágenes: así fue el megaoperativo antinarco en Río que dejó más de 120 muertos

Entre barricadas, autos en llamas y calles cubiertas de humo, grupos de policías descendían por la mata cargando a colegas heridos, mientras las cámaras corporales registraban cada segundo de tensión. En paralelo, drones sobrevolaban los complejos Alemão y Penha, en un escenario que el propio gobierno de Río de Janeiro definió como “de guerra”: narcoterroristas armados con fusiles de uso militar enfrentando a 2500 agentes en una operación que se transformó en la más letal de la historia del estado, con más de 120 muertos.
Las imágenes divulgadas por el gobierno de Río de Janeiro el domingo por la noche muestran la magnitud del operativo contra el Comando Vermelho (CV), organización a la que las autoridades buscan declarar como grupo terrorista.
Durante horas, las fuerzas de seguridad avanzaron bajo fuego cerrado, improvisando torniquetes y camillas para salvar vidas en medio del combate. Entre los fallecidos hay cuatro policías que murieron durante los enfrentamientos con delincuentes fuertemente armados.
Escenas de combate extremo en Río
Uno de los episodios más dramáticos de la llamada “Operación Contención” fue el protagonizado por el sargento Cleiton Serafim Gonçalves, del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Las cámaras lo muestran auxiliando al cabo Oliveira -cuyo nombre completo no fue revelado-, herido en el muslo izquierdo en la zona de mata del Alemão.
“El blindado no sube aquí, vamos a tener que bajarlo”, se escucha decir a un agente mientras cargan al compañero.
Oliveira logró sobrevivir, pero Serafim murió horas después en otro choque con narcoterroristas. Fue una de las cuatro bajas que tuvieron las fuerzas de seguridad, consignó el diario La Nación.
El sargento Walner Santana, del Batallón de Acciones con Perros, también fue alcanzado por tres disparos antes de llegar a la mata. Sus colegas realizaron un torniquete para contener la hemorragia y, rodeados por fuego enemigo, improvisaron una camilla con lonas. El rescate duró una hora y seis minutos. Santana recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado con vida.
En otra escena, captada por drones, policías civiles avanzan entre la vegetación cuando son emboscados. Dos agentes resultan heridos y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, logra rescatarlos. Poco después, en un momento no registrado, da voz de alto al autor de los disparos, quien se resiste, le dispara y lo mata.
“Nuestro combatiente murió como héroe, intentando salvar la vida de sus compañeros”, dijo el gobernador Cláudio Castro, quien prometió continuar las operaciones “con coraje, inteligencia y respeto a la ley”.
“Un escenario de guerra”
Las grabaciones aéreas también muestran el complejo del Alemão en llamas, con barricadas incendiadas para frenar el avance policial. “Es un escenario de guerra. Por eso hablamos de narcoterrorismo: no es tráfico, es una estructura que desafía al Estado y a la soberanía”, afirmó el secretario de Policía Civil, Felipe Curi.
La operación dejó 121 muertos -117 sospechosos y cuatro policías- y 113 detenidos, incluidos 33 provenientes de otros estados.