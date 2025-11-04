Crisis en Río de Janeiro: piden la destitución del gobernador por el megaoperativo en las favelas

La diputada estadual Renata Souza presentó un pedido de juicio político contra el gobernador Cláudio Castro, al responsabilizarlo por las graves consecuencias del operativo, realizado el martes de la semana pasada en los complejos da Penha y do Alemão, dos favelas de la zona norte de la ciudad, donde murieron más de 130 personas.
La iniciativa busca que Castro sea destituido por violar el estado de derecho democrático y la Constitución, en el marco del megaoperativo policial antidrogas que derivó en una de las intervenciones más letales de los últimos años en Río de Janeiro.
A través de sus redes sociales, Souza celebró la presentación del pedido ante la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ) y exigió la salida inmediata del mandatario estatal.
“¡DESTITUCIÓN YA! ¡Día histórico hoy en ALERJ: se presentó la solicitud de destitución contra el gobernador Cláudio Castro! Ya no puede seguir al frente del estado de Río de Janeiro. Nadie puede seguir viviendo con miedo e inseguridad en las calles. ¡Río quiere paz!”, publicó la legisladora en su cuenta de X (ex Twitter).
Horror en Río de Janeiro: el 95% de los muertos tenían vínculos con el Comando Vermelho
Tras el violento operativo en las favelas de Río de Janeiro, que terminó con decenas de cadáveres apilados por los vecinos en la calle, la Policía afirmó que más del 95% de los muertos que ya pudieron ser identificados tenían "vínculos comprobados" con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.
La Policía Civil del estado publicó un balance con información sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad, sin contar los cuatro agentes que fallecieron durante la acción. De los 115 fallecidos identificados, "más del 95 %" tenían un "vínculo comprobado" con la organización criminal, sostiene el informe. Las otras dos pruebas periciales arrojaron resultados "inconclusos".
Hasta el momento, la cifra total de muertos no está clara y varía según la fuente. La Defensoría Pública, institución que recopiló los datos, asegura que los fallecidos ascienden a 132, mientras que el Gobierno regional solo ha confirmado 121 (117 civiles y cuatro agentes de seguridad).
Según la policía, "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención. Otros 17 no presentaban antecedentes penales, aunque la Policía indicó que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales. "Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", afirmó el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.
El documento también reveló que 62 de los fallecidos eran foráneos al estado de Río de Janeiro, principalmente de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto se distribuye entre Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y Distrito Federal.
Además, el informe indicó la presencia de líderes de grupos armados provenientes de al menos once estados del país vinculados al Comando Vermelho y refugiados en Río de Janeiro.
"La investigación concluida es el verdadero retrato del escenario del que he estado hablando insistentemente. Fue un duro golpe para la delincuencia. Entre los que murieron al reaccionar a la acción de las fuerzas policiales, había varios líderes criminales", expresó el gobernador del estado, Cláudio Castro, en un comunicado, reprodujo el diario Clarín.