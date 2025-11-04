Crisis en Río de Janeiro: piden la destitución del gobernador por el megaoperativo en las favelas

Según la policía, "por lo menos" 97 personas tenían antecedentes criminales "relevantes" y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención. Otros 17 no presentaban antecedentes penales, aunque la Policía indicó que doce de ellos "demostraron indicios de participación" en el narcotráfico en sus redes sociales. "Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos", afirmó el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.