Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Los cadáveres hallados por los vecinos fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha, una de las zonas donde tuvo lugar la operación. “El Estado vino a masacrar, no fue una operación. Vino directo a matar, a quitar la vida, hay muchos muertos”, dijo a la agencia AFP una mujer que no se identificó, mientras colocaba la mano sobre el rostro de un joven muerto. “Hay personas ejecutadas, muchas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública”, agregó el vecino Raull Santiago, de 36 años.