Secciones
Mundo

Río de Janeiro cuenta sus muertos tras la letal operación en dos favelas

Ya suman 132 los fallecidos y hay decenas de personas desaparecidas, vehículos quemados y barricadas con fuego. Los vecinos colocaron unos 70 cadáveres en una plaza.

RASTREO Y DOLOR. Residentes de la favela Penha salieron a buscar a sus seres queridos y encontraron decenas de cuerpos en el bosque cercano. RASTREO Y DOLOR. Residentes de la favela Penha salieron a buscar a sus seres queridos y encontraron decenas de cuerpos en el bosque cercano.
Hace 5 Hs

RÍO DE JANEIRO, Brasil.- Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron decenas de cuerpos alineados en una plaza, un día después de la operación policial que ya es la más mortal de Brasil, con el último balance oficial de más de 130 muertos. Periodistas reportaron haber visto una persona decapitada, otra con la cabeza destrozada y algunos vecinos denunciaron “ejecuciones”.

El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Rio que opera en las favelas, buscando a sus jefes y lugartenientes.

Tras dar cuenta de unos 65 muertos el martes, las autoridades de Rio actualizaron ayer los datos, que colocaron en 119 el número muertos, de los cuales 115 sospechosos y cuatro policías. Más tarde, la Defensoría Pública del estado de Rio cifró en 132 el número total.

El martes se registraron escenas de guerra en Rio: hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar bombas, según las autoridades.

La operación fue un éxito, dijo a la prensa el gobernador conservador Cláudio Castro, porque “las únicas víctimas” fueron los cuatro policías muertos.

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Ataque al Comando Vermelho: un “horrorizado” Lula convoca a sus ministros

Las autoridades de Rio defienden la mano dura contra lo que definen como “narcoterrorismo”, mientras organizaciones humanitarias y las Naciones Unidas criticaron a la policía.

Los cadáveres hallados por los vecinos fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha, una de las zonas donde tuvo lugar la operación. “El Estado vino a masacrar, no fue una operación. Vino directo a matar, a quitar la vida, hay muchos muertos”, dijo a la agencia AFP una mujer que no se identificó, mientras colocaba la mano sobre el rostro de un joven muerto. “Hay personas ejecutadas, muchas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública”, agregó el vecino Raull Santiago, de 36 años.

El abogado Albino Pereira Neto, que representa a tres familias, denunció que las víctimas fueron “sometidas y asesinadas fríamente”.

“Residual”

El gobernador Castro negó que la policía hubiese podido matar a inocentes durante esta operación fruto de una investigación de más de un año.

“El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente” de criminales a los fallecidos, dijo este aliado del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro. “Cualquier error de clasificación, será residual”, agregó.

Identificación

Los vecinos de las favelas que la policía asaltó a fuego el martes pasaron la noche localizando cadáveres en un bosque cercano. Lograron encontrar 70 cuerpos y los fueron colocando en fila, sobre el suelo, cubiertos con mantas, en una plaza de la favela Vila Cruzeiro, para que sus allegados puedan identificarlos.

El Gobierno argentino dispondrá el "alerta máxima" en las fronteras con Brasil tras el megaoperativo en Río de Janeiro

El Gobierno argentino dispondrá el alerta máxima en las fronteras con Brasil tras el megaoperativo en Río de Janeiro

Esos 70 fallecidos no estaban incluidos en el balance oficial de la víspera (64 víctimas mortales, incluidos cuatro policías), lo que eleva los muertos en la operación a más de 132, de acuerdo con el ministerio público de Río.

Con ese aumento, la operación más letal de Río de Janeiro se convierte en la más letal de la historia de Brasil. El balance oficial del martes, incluye 81 detenidos y unos 90 fusiles decomisados. Los narcos lanzaron granadas desde drones.

Río, la segunda ciudad más poblada de Brasil, ha amanecido con una triste neblina gris. También con toda la red viaria liberada de barricadas y con el miedo en el cuerpo tras una jornada en la que la ciudad fue rehén del fuego cruzado entre los criminales y la policía. Las calles están prácticamente vacías. No hay atascos en las principales arterias viales y quien ha podido se ha quedado en casa.

Unos 2.500 agentes fueron movilizados en la incursión policial en dos complejos de favelas considerados el cuartel general del Comando Vermelho. Este grupo criminal fundado en Río de Janeiro es el segundo más poderoso del país tras el Primer Comando de la Capital (PCC), que tiene su sede en São Paulo.

El PCC nació en la cárcel de Carandiru en 1992 como un colectivo de presos en defensa de sus derechos más básicos, después de que la policía mató a 111 presos en una operación para sofocar un motín. Hasta este miércoles era considerada la peor matanza policial brasileña.

El presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, recién llegado de un viaje oficial a Asia, se reunió con su equipo en Brasilia para analizar la crisis. La víspera, el gobernador Castro, criticó la falta de apoyo del Gobierno federal para enfrentarse al crimen organizado.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaRío de JaneiroNarcotráficoInseguridadJair BolsonaroArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crisis en Río de Janeiro: el Gobierno de Lula se reúne de urgencia tras una megaoperación policial con más de 60 muertos

Crisis en Río de Janeiro: el Gobierno de Lula se reúne de urgencia tras una megaoperación policial con más de 60 muertos

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Trump, en Malasia, busca acuerdos con Xi Jinping y Lula da Silva

Lo más popular
Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental
1

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca
2

Jóvenes líderes se reunirán en un foro global: cómo viajar a Madrid con una beca

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición
3

Tucumán Urban Indie: los artistas confirmados y las últimas entradas de la quinta edición

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar
5

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos
6

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

Más Noticias
El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

El dolor es memoria en “22 veces Paola Tacacho”

La Libertad ¿Abraza?

La Libertad ¿Abraza?

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

Comienza hoy el Festival Internacional Cine de las Yungas

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

El Palacio de los Deportes espera a Conociendo Rusia

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La milenaria ruta que usaron incas y españoles, pero nunca los tucumanos

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

La Corte de la Nación confirmó la condena por el crimen de Javier Chocobar

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del miércoles 29 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios