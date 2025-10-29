Hallan más de 70 cadáveres en las favelas de Río de Janeiro y la cifra oficial de muertos se elevó a 142

En la madrugada de este miércoles, una escena de horror sacudió al Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Vecinos de la comunidad trasladaron más de 70 cuerpos hasta la plaza São Lucas, luego de que fueran hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde horas antes se había desarrollado una megaoperación policial.