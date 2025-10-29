Hallan más de 70 cadáveres en las favelas de Río de Janeiro y la cifra oficial de muertos se elevó a 142

En la madrugada de este miércoles, una escena de horror sacudió al Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro. Vecinos de la comunidad trasladaron más de 70 cuerpos hasta la plaza São Lucas, luego de que fueran hallados en una zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde horas antes se había desarrollado una megaoperación policial.
Al mediodía, la Defensa Civil confirmó que la cifra oficial de muertos ascendía a 142, lo que convierte al operativo en la acción policial más letal de la historia del estado.
Según relató la abogada Flávia Fróes, presente durante la remoción de los cuerpos, varios cadáveres mostraban marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas. “Fue una ejecución en masa. La mayor masacre de la historia de Río de Janeiro”, denunció.
Los cuerpos fueron retirados de la parte trasera de un vehículo con la ayuda de personas en situación de calle, e incluso menores de edad. Un niño de unos nueve años colaboró en la tarea, según consignó Folha de São Paulo.
El espanto se profundizó con los testimonios de los vecinos. Uno de los cadáveres fue hallado decapitado, y la cabeza, transportada en una bolsa. En medio de la conmoción, alguien gritó a los familiares: “Es uno de cabello rojo”. Otro cuerpo, con las manos cerradas apretando césped, fue reconocido por una madre que entre sollozos repetía: “Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?”.
Los cuerpos fueron alineados en la plaza mientras decenas de habitantes intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer reconoció a su hijo de 20 años, encontrado con la muñeca atada en el monte.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos reclamaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la llegada de peritos internacionales para investigar lo ocurrido.
El activista Raull Santiago, del colectivo Papo Reto, explicó que la exposición pública de los cuerpos fue una decisión de los familiares, con el objetivo de visibilizar la brutalidad del operativo. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, escribió en redes sociales.