La reacción de Adriano tras la masacre en Río de Janeiro durante el operativo contra Comando Vermelho

Recuerdos de una infancia marcada por la alegría en medio de la pobreza

En una entrevista con The Players’ Tribune, Adriano ya había recordado lo que significó crecer en ese mismo territorio. Expresó “los que no viven ahí no entienden de qué se trata. Siempre hablan de miseria y sufrimiento, pero también había juegos, fútbol en los pasillos y familia alrededor”. Sus palabras señalaban que, incluso en la precariedad, existía comunidad, afecto y una forma de vivir distinta a la que suele retratar la mirada externa.