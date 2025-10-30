Secciones
La reacción de Adriano tras la masacre en Río de Janeiro durante el operativo contra Comando Vermelho

El ex goleador surgido en el “Fla” se pronunció mientras la cifra de muertos alcanza niveles estremecedores en el Complejo de la Penha.

Hace 2 Hs

Adriano, recordado por su paso en Flamengo y la selección de Brasil, decidió expresarse en medio de la conmoción social que atraviesa Río de Janeiro tras el operativo policial que dejó, según los primeros reportes, al menos 132 muertos. La violencia desatada en el Complejo de la Penha volvió a instalar un escenario de espanto y angustia en una de las zonas más vulnerables de la ciudad.

A través de sus redes oficiales, el exdelantero conocido como “Emperador” compartió un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas, especialmente a las madres que perdieron a sus hijos en las últimas horas. Adriano escribió: “Que Dios consuele a todas las madres de Penha y Alemão”, en un mensaje breve pero cargado de dolor y cercanía con la comunidad donde nació.

El Complejo de la Penha amaneció con escenas que estremecieron a todo el país. Vecinos trasladaron cuerpos hacia la calle José Rucas, convirtiendo la vía pública en un símbolo desesperado de protesta y duelo. La magnitud de lo ocurrido se volvió inmediatamente viral, y los reclamos contra el accionar de las fuerzas se multiplicaron.

Recuerdos de una infancia marcada por la alegría en medio de la pobreza

En una entrevista con The Players’ Tribune, Adriano ya había recordado lo que significó crecer en ese mismo territorio. Expresó “los que no viven ahí no entienden de qué se trata. Siempre hablan de miseria y sufrimiento, pero también había juegos, fútbol en los pasillos y familia alrededor”. Sus palabras señalaban que, incluso en la precariedad, existía comunidad, afecto y una forma de vivir distinta a la que suele retratar la mirada externa.

“Eso era una buena infancia, no el tap-tap-tap en las pantallas de hoy. No sufría, vivía”, había contado. Hoy, esos recuerdos contrastan con un presente atravesado por operativos cada vez más violentos y comunidades enteras que continúan reclamando paz y dignidad.

Temas BrasilEl PaísPolicía de TucumánRío de JaneiroPúblicoAlemão
