Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

Se definió como ex radical

La mujer, de 43 años, está casada con Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y también miembro de La Banda Presidencial. En sus redes sociales, se describe como docente de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal. En una publicación en X, comentó sobre su transición de simpatizante de la UCR a seguidora de Milei, influenciada por sus alumnos.