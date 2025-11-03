Secciones
Quién es Ana Tamagno: de corista de la banda de Javier Milei a diputada nacional

La mujer, de 43 años, está casada con Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y también miembro de La Banda Presidencial.

Hace 1 Hs

Ana Valeria Tamagno, conocida por su participación como corista en La Banda Presidencial de Javier Milei, asumirá una banca en la Cámara de Diputados en reemplazo de Diego Santilli, quien se sumó al Gabinete ministerial.

Tamagno saltó a la atención pública cuando Milei la invitó a cantar "Panic Show" de La Renga en un evento en el Luna Park en mayo de 2024. Posteriormente, se unió a La Banda Presidencial, que debutó en el Movistar Arena durante la campaña electoral.

Ubicada en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Tamagno logró acceder al Congreso gracias al 40% de votos obtenidos por su partido en la provincia, lo que se tradujo en 17 bancas en la Cámara de Diputados. Se convertirá en la integrante número 85 del bloque oficialista.

Se definió como ex radical

La mujer, de 43 años, está casada con Marcelo Duclós, biógrafo de Milei y también miembro de La Banda Presidencial. En sus redes sociales, se describe como docente de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal. En una publicación en X, comentó sobre su transición de simpatizante de la UCR a seguidora de Milei, influenciada por sus alumnos.

Además de su labor docente, Tamagno estudió en el Instituto Superior de Formación Docente 168 y se especializó en Lectura y Escritura en el Instituto Nacional de Formación Docente en 2019. También tiene experiencia como actriz, habiendo participado en el musical “Drácula”.

Milei la designó como editora de su libro “La construcción del milagro”, presentado en el Movistar Arena durante la campaña. En la nota inicial de la obra, Tamagno aclaró que algunos textos ya habían sido publicados en el libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica".

Tamagno forma parte de La Banda Presidencial junto con el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), el senador electo Joaquín Benegas Lynch (guitarra), Marcelo Duclós (bajo) y la diputada Lilia Lemoine.

