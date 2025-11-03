Acevedo destacó la modernización de la Legislatura en su gestión

La modernización de la Cámara, el digesto jurídico, la presencia de los parlamentarios en el territorio y el acercamiento con la sociedad. Estos son algunos de los ejes que destacó el vicegobernador, Miguel Acevedo, al hacer un balance de lo que fueron sus primeros dos años como presidente de la Legislatura. De cara a la segunda mitad del mandato, ponderó a la reforma política y electoral como el principal desafío para el corto plazo.