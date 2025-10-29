Acevedo confirmó que impulsará una reforma electoral para modernizar el sistema de votación en Tucumán

Con la intención de modernizar el sistema de votación y establecer límites al actual esquema de acoples, el vicegobernador Miguel Acevedo aseguró este miércoles a LA GACETA que su objetivo es que la Legislatura logre aprobar una reforma electoral antes de fin de año. Además, el titular de la Cámara destacó la importancia de alcanzar consensos y anticipó que impulsará el debate interno con los legisladores oficialistas y de la oposición.