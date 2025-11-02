Tucumanos en Jamaica, afectados por el huracán Melissa: "La situación se complica cada vez más"

Los servicios

En cuanto al funcionamiento del alojamiento, describió un panorama de servicios con limitaciones. “Están funcionando a medias. Gracias a que es un hotel muy bueno, tienen grupo electrógeno, pero todo funciona de forma limitada: los horarios de comida son muy restringidos, los bares abren en horarios reducidos y cada vez hay menos insumos de comida y bebida. El agua del hotel es de cisterna, por eso también la limitan. No hay agua caliente porque la caldera funciona con electricidad, y el grupo electrógeno no da abasto. Apenas alcanza para tener luz y ventiladores en algunas zonas nada más. Ayer, por ejemplo, se rompió el grupo electrógeno de las cocinas y nos llevaron a comer a otro hotel, porque acá no había cómo hacerlo. Por suerte, hoy lo arreglaron y pudimos comer acá”, explicó.