Tucumanos en Jamaica, afectados por el huracán Melissa: "La situación se complica cada vez más"

Decenas de turistas argentinos permanecen varados en Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, el más fuerte del año en el Caribe. Entre ellos, se encuentra la tucumana Angélica Huergo (49 años), propietaria junto a su pareja Felipe Ayub (49) de la agencia Huergo Travel, quienes siguen en la localidad de Negril y esperan abandonar el lugar lo antes posible.
Este domingo, Huergo le describió a LA GACETA la situación que atraviesan los viajeros argentinos. En un primer contacto, había relatado el tenso ambiente por la llegada del temible viento. La mayoría afronta vuelos cancelados, escasez de insumos y creciente preocupación sanitaria con el paso de los días en la isla.
“Seguimos en Jamaica. La situación cada día es más complicada. Solo hay un aeropuerto abierto. Hay mucha gente que no puede volver, que toma medicamentos y ya se les terminaron o están por terminarlos”, dijo.
Los turistas permanecen prácticamente aislados. Tienen conexiones poco estables a internet, nulos en algunos lugares. “No hay wifi en el hotel, solo en un hotel cercano”, contó.
Luego del paso del huracán, que alcanzó la categoría 5 al suroeste del país, cerca de la ciudad de New Hope -con vientos máximos de hasta los 295 km/h-, Huergo advirtió que “los suministros se están acabando”. “En el hotel, cortan el agua y, por supuesto, no hay agua caliente. La electricidad funciona con un grupo electrógeno, y no saben hasta cuándo tendrán gas para mantenerlo encendido. Ayer se rompió el generador del área de la cocina y tuvimos que ir a comer a otro hotel en todas las comidas”, agregó.
Expresó que en el hotel hay muchos argentinos todavía. Aunque algunos informes oficiales mencionaban que había unos 70 compatriotas en la isla, Huergo aclaró: “Somos muchos más. Solamente acá, en este hotel en el que estoy debe haber más de 100 argentinos”.
El regreso
La mujer detalló el complejo panorama con los vuelos: “En mi caso, nosotros debíamos volver el 27 de noviembre. Primero nos reprogramaron el vuelo para salir el sábado desde Montego Bay (Bahía Montego), pero la aerolínea Copa lo canceló. Luego nos lo volvieron a reprogramar para salir hoy, 2 de noviembre, también desde Montego Bay. Ayer, después de haber hecho el check-in, nos cancelaron de nuevo”, describió la tucumana, quien tiene previsto despegar de Jamaica mañana 3 de noviembre.
“Aparentemente, el aeropuerto que está funcionando es el de Kingston. La embajada nos está respondiendo los mensajes. Desde ahí nos dicen que están buscando la forma de habilitar un vuelo extra de la aerolínea Copa para mañana”, acotó.
Los servicios
En cuanto al funcionamiento del alojamiento, describió un panorama de servicios con limitaciones. “Están funcionando a medias. Gracias a que es un hotel muy bueno, tienen grupo electrógeno, pero todo funciona de forma limitada: los horarios de comida son muy restringidos, los bares abren en horarios reducidos y cada vez hay menos insumos de comida y bebida. El agua del hotel es de cisterna, por eso también la limitan. No hay agua caliente porque la caldera funciona con electricidad, y el grupo electrógeno no da abasto. Apenas alcanza para tener luz y ventiladores en algunas zonas nada más. Ayer, por ejemplo, se rompió el grupo electrógeno de las cocinas y nos llevaron a comer a otro hotel, porque acá no había cómo hacerlo. Por suerte, hoy lo arreglaron y pudimos comer acá”, explicó.
Nerviosismo y ansiedad
“La gente está muy nerviosa porque, como en mi caso, hay personas a las que ya les reprogramaron el vuelo varias veces y no tenemos definida la fecha de regreso. En principio, nos dijeron que el 7 podrían conseguir algunos lugares en los vuelos. Pero mucha gente ya se quedó sin medicación y en la isla no se consigue. Nos dicen que hay zonas completamente devastadas”.
Dentro de todo el escenario difícil, Huergo remarcó que ella y su pareja se encontraban “bien porque estaban en una especie de 'burbuja'”. "Pero sí, tenemos miedo e incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder volver", subrayó, tras el paso de Melissa. Hoy, al menos, el sol apacigua el estado de ánimo de muchos en la zona.
En cuanto a la situación sanitaria, confesó: “Me da miedo el tema de las enfermedades. No sabemos bien la condición del agua para beber, y eso es lo que más me preocupa”.
Y sobre la seguridad, dijo: “Nosotros no salimos del hotel. Ayer nos llevaron en una trafic a otro hotel para comer. El personal del hotel está viviendo acá dentro. Ellos también están muy angustiados porque no saben cómo están sus familias”.
Por último, Huergo destacó que hay zonas que se están reactivando de a poco. “En la localidad de Negril no fue el lugar más afectado, como sí lo fue Montego Bay (Bahía Montego), de donde sale la mayoría de los vuelos”, concluyó la propietaria de la agencia de viajes (@huergo.travel).