Argentinos en Jamaica, con temor ante el arribo del huracán Melissa

KINGSTON, Jamaica.- El poderoso huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.
Melissa, un huracán de categoría 5 (la máxima), alcanzó el suroeste del país cerca de la ciudad de New Hope con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, difundió el centro estadounidense de huracanes (NHC): “Es una situación extremadamente peligrosa”.
Angélica Huergo (foto), una tucumana que está en estos días, junto a su esposo, en la ciudad jamaiquina de Negril, contó a LG Play que -si bien no están en la zona más golpeada por el huracán- Melissa se hace notar. “El mar, que usualmente parece una pileta, ahora tiene un oleaje que no es habitual, y además se cayeron varios árboles en la playa”, relató
“El hotel nos pidió que nos quedáramos en la habitación y que, si se ponía peor, nos encerráramos en el baño”, contó Angélica, que es experta en turismo y viajó a conocer el destino.
“Nos trajeron comida y bebida, nos van manteniendo al tanto de la situación a través de una aplicación”, explicó.
“Llegamos el 19 y debíamos regresar ayer (por el lunes), pero el aeropuerto se cerró el domingo”, añadió. La pareja de tucumanos está en un hotel junto con casi 200 argentinos más. Su vuelo se reprogramó para el sábado, una semana después de su fecha de viaje original.
Ante el anuncio de que se acercaba el huracán, el hotel empezó a prepararse: aseguraron los vidrios de ventanas, atar las reposeras, sacaron ventiladores de techo, entre otras medidas de seguridad.
Un fenómeno meteorológico tan devastador no es habitual en la zona, ni siquiera durante la llamada “temporada de huracanes”, asegura Angélica.
“Nosotros viajamos bastante y nunca habíamos tenido una situación ni parecida. Tampoco es algo que suceda habitualmente en Jamaica. Un huracán de categoría 5 no existió nunca en la isla”, destacó. De hecho, el último huracán de categoría 4 ocurrió hace 35 años, por eso se sugiere a la isla como uno de los lugares seguros para este tipo de fenómenos.
El huracán avanza lentamente, por lo que se espera que aumente el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra. Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.
Siete muertes -tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana- ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.
El lunes, el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, quiso ser honesto con la población sobre las consecuencias del huracán en las zonas más golpeadas. “No creo que haya infraestructura en esta región que pueda resistir un huracán de categoría 5”, declaró. “Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora”, afirmó Anne-Claire Fontan, de la Organización Meteorológica Mundial.
El embajador argentino en Jamaica, Marcelo Balvi, describió la grave situación que enfrenta la isla. “Con gran preocupación, el huracán ya está tocando tierra en la zona sudoeste de Jamaica”, indica Balvi.
El embajador también aclaró la situación de los argentinos en Jamaica, entre ellos, los que están en hoteles diseñados para brindar seguridad, además de la comunidad argentina que vive en Jamaica y que incluye alrededor de 50 expatriados que trabajan en organismos internacionales. “Podemos transmitir un sesgo de tranquilidad, de que están en un lugar que se entiende seguro”, dijo.
Pueblos isleños de Panamá: un traslado difícil a tierra firme
El gobierno de Panamá admitió que será “difícil” organizar el traslado a tierra firme de las familias indígenas que habitan en islas del Caribe panameño que quedarán cubiertas por el aumento del nivel del mar. La subida del nivel del océano por el calentamiento global amenaza varias islas pobladas por indígenas en el paradisíaco archipiélago caribeño de Guna Yala, cuya inundación ocurrirá antes del fin de siglo, según estudios científicos.
La situación obligó a trasladar en 2024 a unos 1.200 indígenas de la isla Gardí Sugdub, en una de las primeras migraciones planificadas de América Latina por el cambio climático. Algunos rechazaron mudarse y viven aún en la isla pese al riesgo. El aumento del nivel del mar en Guna Yala preocupa muchísimo y las instrucciones del presidente José Raúl Mulino es darle prioridad, dijo el ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro.
La mayoría de las diminutas islas de Guna Yala -también conocidas como San Blas- están a apenas 50 cm y un metro sobre el nivel del mar, y los científicos advierten que en los próximos años las aguas subirán unos 80 centímetros en ese archipiélago.